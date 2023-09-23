习近平会见阿萨德 表示中国支持叙利亚展开重建

（北京综合电）中国国家主席习近平与长期受到西方冷待的叙利亚总统阿萨德举行罕见会谈，习近平表示支持叙利亚反对外来干涉和单边霸凌，并称将支持叙利亚展开重建，加强反恐能力建设。

习近平星期五（9月22日）在杭州西湖国宾馆会见赴华出席亚运会开幕式的阿萨德。据新华社报道，习近平在会谈中说，支持叙利亚反对外来干涉，反对单边霸凌，维护国家独立、主权、领土完整。

他也说，中国支持叙利亚开展重建，加强反恐能力建设。双方宣布建立中叙战略伙伴关系，还签署了共建“一带一路”、经济发展交流、经济技术合作等多项双边合作文件。

路透社指出，此次会面对阿萨德重返国际舞台的努力来说是一种鼓舞，也让中国得以推进其在中东的战略利益。

自叙利亚内战2011年爆发后，阿萨德就被欧美多国制裁，习近平的支持将让他在国际外交上不至于完全孤立。据半岛电视台、叙利亚国家电视台报道，阿萨德感谢中国在”危机和苦难”期间一直站在叙利亚人民一边。

中国近年加强了与中东的外交接触，并于今年3月促成沙特阿拉伯和伊朗恢复外交关系，扩大了地区影响力。在与阿萨德的会谈中，习近平提出，支持叙利亚以“叙人主导，叙人所有”原则推动政治解决叙利亚问题，改善同其他阿拉伯国家关系，在国际和地区事务中发挥更大作用。

在杭州亚运会开幕前的一系列外交活动中，习近平也在星期六（9月23日）会见了东帝汶总理古斯芒。

两国领导人共同宣布将中国和东帝汶关系提升为全面战略伙伴关系，并发表了联合声明。东帝汶油气资源丰富，据路透社报道，两国在联合声明中表示将共同开发石油天然气。

东帝汶希望2030年左右能在大日升油田生产天然气，因为该国主要收入来源巴尤恩丹油田已于今年初停产。

联合声明也说，双方将同意密切军方高层交往与合作，扩大双边贸易和投资规模，并围绕基建发展、粮食自给等领域开展更多务实合作。