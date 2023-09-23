学者：中美经济工作组可化解小摩擦 但难解决根本矛盾

中美成立经济领域工作组的决定提振市场情绪，拉动在美中概股逆势上扬。受访学者认为，工作组难以解决两国在经贸领域的根本分歧，但有助于化解小型摩擦。地缘政治冲突和国内政治压力，则是这个双边沟通机制面对的最大阻力。

中美官方星期五（9月22日）宣布成立经济领域工作组的消息时，中国股市已闭市。但受利好信号提振，在美国上市的中概股在整体下跌的大盘中逆势上扬。纳斯达克中国金龙指数终结此前一周跌势，收涨2.87％。哔哩哔哩、网易股价涨幅突破5％，阿里巴巴也上扬4.97％，微博和拼多多涨幅超过4%。

有关工作组包括经济工作组和金融工作组，将定期和不定期举行副部长级会议，并向美国财政部长耶伦和中国副总理、中美经贸中方牵头人何立峰汇报。

工作组的设立标志着2018年时任美国总统特朗普政府放弃双方定期会面机制后，中美首次恢复定期经济对话，释放出两国关系进一步改善的信号。彭博社引述美国财政部高级官员披露，华盛顿和北京是在耶伦7月访华时同意成立工作小组，双方将探讨发展中国家债务重组、监管和稳定性等课题。

中国官媒在报道和评价工作组成立的消息时，表现出谨慎乐观态度。《环球时报》引述中国世界贸易组织研究会常务理事何伟文说法称，中美两个副部长级工作组的成立，是稳定中美关系的机制性具体安排，因此有理由期望在新的工作机制下看到中美取得实质成果。

中国商务部研究院研究员周密预测，双方工作组沟通时，中国可能更关注美国的贸易壁垒、关税、出口管制和投资限制，美国可能会强调市场规则、国家安全等问题。他同时提醒，美国政府对华基本立场不会改变，工作组能够发挥什么作用，中美恢复健康经贸关系能够取得哪些成果，仍需进一步观察。

央视微信公众号“玉渊潭天”则说，在中美经济、金融领域相关问题上，需要协调的方面很多，存在分歧的问题也有不少，“谈起来、谈下去也不是易事”。文章举例称，美国对华单边打压制裁措施一直没有停下，两个工作组的建立也是搭建起一个平台，中国可就此“持续进行交涉斗争”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时指出，中美两国在经贸领域的根本分歧是由中美结构性矛盾导致，例如美国对中国的科技禁令，仅凭工作组解决不了。不过，工作组有助于化解双方在一些小问题上的摩擦，例如美国阻碍中国企业在美投资和上市，以及中国针对在华美企的调查执法。

光谷自贸研究院院长、辽宁大学自贸区研究院研究员陈波分析，工作组沟通的主要内容之一，可能是明确相关政策措施的概念和范围，例如美国基于保护国家安全实行的“小院高墙”封堵策略。

陈波说：“稍微有一些技术含量的制造业者，都会担心自己受牵连。现在就可以借这个机制说清楚，‘小院’到底有多小，哪些领域不涉及国家安全。”

他预计工作组可能会在今年底前达成一定协议，以避免明年的美国大选扰乱双边沟通。“到两党选战开打时，再谈中美合作就难了。”

李明江也认为，这个双边沟通机制最大的阻力来自地缘政治冲突和国内政治压力，例如台海问题和美国大选。“哪怕中美都想让步，双方的合作也可能被共和党当成批判目标。”