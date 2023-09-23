台湾屏东高尔夫球代工大厂大火酿成七死98伤 三人失联

台湾屏东科技产业园区知名高尔夫球代工大厂明扬国际公司的厂房，星期五（9月22日）傍晚疑因化学物质连续爆炸起火，截至星期六（9月23日）晚上8时，有七人死亡，其中四名是消防员，98人受伤，另有三人失联。

明扬国际董事长刘安皓星期五晚间在现场受访时说，工厂采取三班制，员工在爆炸前就发现有浓烟，没多久就发生爆炸，推测可能是粉尘引致。他将在星期天（9月24日）下午召开重大讯息说明会。

台湾总统蔡英文星期六对四名消防人员殉职致哀，表示会尽速召开灾害事故调查会，厘清真相。她中午抵达现场视察，并赴灵堂慰问殉职的消防人员家属。行政院长陈建仁称，大火的调查报告大概一周左右即可出炉。他在结束立法院专案报告后，随即南下探视伤者。

明扬国际位于屏东的厂房占地2万平方公尺，星期五下午5时许爆炸起火，浓浓的黑烟窜烧天际，10公里外都可听到巨响，周围民宅及学校的窗户都被震破。消防队派出34辆车、66人前往抢救。

首批前往救灾的消防员刚进厂10公尺，厂房就再次发生爆炸，建筑物天花板塌陷，偌大厂房几乎烧到只剩骨架，三辆消防车也被埋在瓦砾堆中，宛如战后废墟，造成上百名员工和消防员死伤。

由于温度过高，厂房持续闷烧。星期六下午又下起雨，因厂区内还存放过氧化物，屏东县消防局担忧再发生爆炸，一度暂停搜救行动。

四名殉职消防员遗体已寻获，但除了最早救出的赖俊儒确认身份外，其他三名消防员陈柏翰、钟吉垣、施宝翔遗体残缺不全，仍待DNA鉴定。

这起重大意外仍有待进一步厘清事发原因。然而，屏东县消防局长许美雪对事发情况描述前后矛盾，外界质疑她是否适任。

许美雪星期五受访时表示，内部疑似有烷、天然气，消防员一射水线就爆炸。此说法令消防指挥人员被质疑为何没有执行退避权，造成四名消防员罹难。

许美雪星期六改口称，因现场有过氧化物，所以决定不用水，要用干粉灭火，消防员当时由侧门进入，还没灌水就发生爆炸，逃生不及。

过去蔡英文曾数度承诺要全面提升消防人员的装备，但未完全兑现。消防员工作权益促进协会星期六在总统府前的凯达格兰大道，拉开写满因公殉职消防员名单的白布条，要求官方立即启动灾害调查，立即开放消防员组织工会，并补足地方防灾人力，希望“火神的眼泪”悲剧不要再发生。

据台媒报道，明扬国际以生产专业高尔夫球为主要业务，占台湾高尔夫球外销比重约49.7％，全球前五大高尔夫球品牌都是明扬的主要客户，去年营收35亿新台币（1.5亿新元）。明扬的母公司明安国际集团也是全球知名的高尔夫球具代工厂，出货量为全球第二大。

不过，网上有声音指责明扬国际是血汗工厂，多次被员工指控超时工作，工作环境充满粉尘、高热、强碱、刺鼻气味，有害身体健康。

劳动部长许铭春证实，明扬过去五年曾因劳动超时被裁罚三次，总共被处罚30万新台币，待救灾结束后，将与经济部加工出口区一起调查详情。

劳动部也会在一周内针对明安国际集团所有厂场劳检，若违法将予严处。

因这起重大意外事故，台湾朝野总统参选人都取消了星期六的选举行程。