知名病毒学家石正丽：冠状病毒未来“极有可能”再次引发疫情

（香港综合讯）中国武汉病毒研究所知名病毒学家石正丽警告，未来“极有可能”出现另一种由冠状病毒引发的疫情。

《南华早报》星期天（9月24日）报道，石正丽与武汉病毒研究所的同事7月在英文期刊《新兴微生物与感染》（Emerging Microbes & Infections）发表了一篇论文，提到世界必须要为像冠病一样的疾病做好准备，因为“如果冠状病毒之前导致疾病出现，那么未来有很大可能性会导致（另一波）疫情暴发”。

石正丽和她的同事在研究中，评估了40种冠状病毒的人类溢出风险，并将其中一半评为“高风险”。其中，已知有六种病毒可以传染给人类并引发疾病；同时有证据表明，另外三种病毒也会引起疾病，或者是感染其他动物物种。

论文写道：“几乎可以肯定，未来还会出现新的疾病，而且极有可能再次出现（冠状病毒）疾病。”

报道称，论文之所以最近才在中国社交媒体上得到关注，部分原因可能是论文不是用中文发表。不过，一名中国疾病预防控制中心的科学家认为，这也反映出在中国突然取消防疫清零政策后，人们希望摆脱有关话题。

这名要求匿名的科学家说：“有时在私人谈话中，在与其他公共卫生学者交谈时，我们注意到当局有意无意地淡化了冠病疫情，一些城市已经停止发布冠病感染数据，”

鉴于石正丽的工作高度敏感，许多中国病毒学家不愿对她的最新论文发表评论。

在一些美国政客的推动下，石正丽所在的武汉病毒研究所一直受到外界怀疑，指冠病病毒是由该研究所实验室意外泄漏出来。

这一理论备受争议。许多科学家认为，冠病病毒更有可能起源于动物体内的病毒，然后通过身份不明的宿主传播给人类。

6月公布的美国解密情报文件称，没有证据支持实验室泄漏的理论，但并不排除相关可能性。