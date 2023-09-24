中国国家统计局原副局长警惕房地产供应过剩：14亿人可能住不完

中国房地产行业持续疲弱的背景下，中国国家统计局原副局长贺铿星期六（9月23日）提醒，中国房地产目前供应过剩，14亿人可能住不完，并呼吁房地产企业早转型。

受访学者分析，中国房屋供给和需求的矛盾已基本解决，下来发展重点在于解决住房分配不均。

据中新社发布的视频，贺铿是在2023中国实体经济发展大会上作出上述表态。

贺铿说，房地产供应过剩，也就是产能过剩，“现在空置的房屋究竟有多少，各个专家给出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完”。

他强调：“有购买力的刚（性）需（求）和改善性需求肯定是买不完，所以在这种情况之下，房地产企业必须转型，早转型早主动。”

贺铿就减少部分空置房屋提出三点建议。他认为，政府可以成立廉租房公司解决一部分没有购买能力、收入又很低人群的租房问题，并鼓励企业，包括国有企业和民营企业家做公租房公司买房。他也提议农村的宅基地和农民的房子私有化，可以自由买卖。

中国国家统计局数据显示，今年1月至8月，全国房地产开发投资下降8.8%。全国商品房销售面积73949万平方米，同比下降7.1%；商品房销售额78158亿元（人民币，14630亿新元），下降3.2%。截至8月底，未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。

以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目，以及2016年房地产市场好转时，投机者购买的多套房屋仍处于空置状态。

过去两年内，中国房地产巨头恒大和碧桂园先后陷入危机，加剧了外界对中国经济的悲观情绪。

在中国官方高度警惕西方“中国崩溃论”的背景下，贺铿称，中国当前结构性的问题一定要解决。他同时强调，中国肯定不会衰落，也不会进入衰落期。

分析：房屋供应过剩问题集中在三四线城市

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》采访时分析，目前外界还有一些不同的观点，一些人认为中国还存在较大的房屋需求。但贺铿点明了中国房地产的现状，中国供给和需求的矛盾已经基本解决，目前主要的问题是住房分配不均。

中国房地产研究机构贝壳研究院去年8月发布的一份报告显示，中国28个大中城市平均住房空置率为12%，处于较高区间。一线城市住房空置率平均为7%，二线城市平均为12%，三线为16%。其中，南昌、廊坊、佛山住房空置率排前三位，均在15%以上，深圳、北京、上海空置率最低，均在7%以下。

傅方剑指出，中国住房供应过剩的问题在三四线城市较为明显，在三四线城市高歌猛进发展的恒大和碧桂园，就是活生生的教训。一线城市住房空置情况并不严重，下来的发展重点在于超大特大城市的城中村改造。

至于房地产企业该如何转型，傅方剑认为，房地产企业应减少在三四线城市的住房产量，更重视一线城市的旧房改造，并增加一线城市的优质房地产供应。