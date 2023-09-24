“不能提名反对派”风声起 香港民主党“入闸”前路未卜

（香港综合讯）港媒引述消息称，香港区议会选举有传闻“不能提名反对派”，民主党如何被定义或将影响其“入闸”的可能性。

网媒“香港01”上星期五（9月22日）报道，香港民主党计划推荐八名党员参加区议会选举，入闸门槛须取得“三会”（分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会）成员提名。部分“三会”成员称，早在民主党决定参选前，他们就收到“不能让反对派入闸”的指示。

据报道，“反对派”是否指民主党并没有说明。同时也有“三会”成员说没有收到指示，并称如果明知参选人曾被DQ（取消资格）就一定不会提名，曾辞职的人视其表现有否触及红线，再决定会否提名。

民主党宣布参选后，有地区人士透露，暂时没有进一步指示，如果收到任何人要求提名都会上报。

中国全国港澳研究会顾问刘兆佳说，“反对派”定义是不接受宪制秩序，如果民主党想有所作为，不能“借改革为名，搞斗争为实”。他对民主党“入闸”既不乐观也不悲观，表示“如果中央开绿灯，自然有办法取得提名”。

刘兆佳还说，他不觉得北京要将民主党“赶尽杀绝”，但民主党要向北京展示诚意，例如定位为“良性善意积极务实改革派”。

香港政务司司长陈国基7月接受采访时曾说，区议会改制后，仍希望所有有兴趣的人参与区议会选举，不会计较党派，只要符合爱国者标准，任何人都可以参选，越多人参选越好。