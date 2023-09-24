解放军报：交友不慎是个别领导干部落马的重要原因

（北京综合讯）中共中央军委机关报《解放军报》发文强调，交友不慎是个别领导干部落马的重要原因。

《解放军报》9月22日刊发题为《净化社交圈生活圈朋友圈》的文章说，各级领导干部应时刻绷紧纪律和规矩这根弦。“管好自己的嘴，不该吃的饭不吃；管好自己的手，不该拿的东西不拿；管好自己的腿，不该去的地方不去。”

文章说，中共中央军委主席习近平在谈到领导干部要加强自我约束时，曾引用《西游记》中的故事形象地说：“孙悟空把唐僧放在那，用金箍棒画一个圈，妖魔鬼怪就进不来了。自己要给自己画一个圈。”

文章强调，远离危险与诱惑，最管用的办法就是进行“物理隔绝”，千万不要高估自己的定力、迷信自己的能力，能不参加的活动就不要参加，能不赴约的饭局就不要赴约。

文章指出，手中的权力一旦被别有用心之人盯上，就容易发生以权谋私、权钱交易等问题。因此，中共中央军委政治工作部、纪律检查委员会前不久印发《军队领导干部社会交往行为规范》，强调军队领导干部加强党性修养，强化自我约束，不断净化社交圈、生活圈、朋友圈。

文章说，从近年来查处的腐败案件看，很多“围猎”行为披着人情往来的外衣，打着老乡、同学、战友等旗号，像温水煮青蛙，不知不觉使“朋友圈”变成了“包围圈”，让“小圈子”织成了“大圈套”，“交友不慎是个别领导干部落马的重要原因”。

中国国务委员兼防长李尚福有将近一个月没有公开露面。路透社引述消息人士称，他涉及军事装备采购腐败问题。中国官方没有回应或证实。据报道，李尚福在8月29日最后一次出席公开活动，他当时在北京参加中非和平安全论坛并作主旨发言。