华为苹果产业链招工大战 抢人抢到工厂门口

（深圳/东莞综合讯）华为、苹果新机在中国热卖，带动产业链招工市场畅旺。比钱、比学历、比资历、比福利，两大手机巨头在广东工厂各祭招数，“抢人大战”如火如荼。

《证券时报》上星期六（9月23日）报道，该报记者实地探访深圳为苹果代工的富士康招募中心，看到了守在门口外为东莞华为工厂招工忙碌的中介。

据中介介绍，“东莞松山湖华为”近期开始大规模招聘，预计招2000到3000人，综合薪资可达每月9000元（人民币，下同，1685新元）。

另据富士康招工中介介绍，富士康临时工时薪最高可达每小时26元，并透露一周前“富士康有一天直接招了一万多人”。

《证券时报》从松山湖华为技工招聘讯息看到，工人每月综合工资在7500到9500元，要求高中以上学历，有电子厂工作经验者优先，并强调“大量招聘中”。

富士康官方技工招聘显示，深圳龙华区一部门通过试用后的月薪在5500至8000元；临时工每小时24元，每月综合工资5000至7500元。初中学历以上即可，未要求工作经验。

国际数据资讯公司（IDC）数据显示，2023年上半年，苹果在中国600美元（819.5新元）以上高阶手机市占率67%，华为以15.6%紧随其后，两者合计占高阶手机八成以上市场。

报道引述深度科技研究院院长张孝荣指出，部分消费者对高品质科技产品的需求被压抑了近三年，华为和苹果9月的对决让消费者的需求得以释放。

天风国际分析师郭明錤预计，明年华为手机出货量有望至少达到6000万部。