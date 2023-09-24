数字人民币上线外卡“先充后用”功能 方便境外赴华人士付款消费

（北京综合讯）前往中国大陆的国际旅客在支付方面又多了一项便利，因为数字人民币应用程序（APP）已上线外卡“先充后用”功能。

综合中新社和第一财经报道，数字人民币应用程序上星期五（9月22日）上线外卡“先充后用”功能。有了这个功能，赴华人士可在使用境外手机号注册并开通数字人民币钱包后，先通过Visa和Mastercard的境外卡为钱包充值，再进行支付。后续钱包中如有余额，可存回至境外卡。同时，境外赴华人士可前往银行服务网点，用现钞为数字人民币钱包充值。

与此前服务境外赴华人士的“随用随充”功能相比，“先充后用”功能上线后，境外赴华人士给数字人民币钱包充值，可像大陆境内用户一样，使用数字人民币钱包快付等线上支付方式。

除了用数字人民币应用程序之外，境外赴华人士也可以申领数字人民币硬钱包，以便用于日常支付。

目前，境外赴华人士既可在摆放了数字人民币受理标识的线下商户使用数字人民币，也可在滴滴、美团、携程、去哪儿、京东等线上平台使用。

数字人民币是中国人民银行自在2019年发行的数字形式法定货币，目前主要用作中国国内零售付款用途。

此前，中国移动支付巨头支付宝在8月17日宣布，境外用户下载注册支付宝进入国际版，可绑定Visa、Mastercard等国际银行卡。

根据支付宝发布的视频演示，在绑定国际银行卡后，在中国大陆搭乘公共交通、骑共享单车、打车、订酒店、餐厅用餐、景点购票等，都可以使用支付宝结账，流程与大陆境内用户一致。

中国另一家支付巨头微信7月20日也宣布，即日起，境外用户使用微信支付绑定外卡后，可以在境内绝大部分商户使用移动支付。