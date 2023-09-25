中国国安部：既要警惕缅北电诈 还要提防间谍网勾

（北京讯）中国国家安全部星期一（9月25日）发文称，既要警惕“缅北电诈” ，还要提防“间谍网勾”，指境外间谍情报机关通过不同方式进行网络勾连，手段包括无息贷款、美女交友、高薪兼职等。

中国国家安全部在微信公号发文称，网络上形形色色的伪装背后，不仅有电信诈骗，还有“间谍网勾”。文章列举了五种“间谍网勾”方式，分别为无息贷款、社交软件的“摇一摇”加好友功能、网络兼职、网络代写、网络兴趣爱好群组，并列出具体的案例。

在以无息贷款进行“网勾”的案例中，退伍军人小军在寻找网贷的过程中，与假扮为网贷公司经理的境外间谍情报机关人员“龙哥”结识。“龙哥”称，只要小军出示退役证明，就能提供无息贷款，如果能提供部队涉密信息，不仅能还清债务，还能迅速致富。小军随后将服役期间掌握的军事秘密悉数告知，最终被安全机关及时破获。

关于社交软件“摇一摇”的案例，家住某重要涉密单位附近的小刘通过软件这一功能摇到一个“美女”，对方还发给他一些衣着暴露的照片。为博取“美女”好感，小刘按对方要求，对家附近的重要单位进行了拍照测绘。

中国国家安全机关发现后，采取行动将小刘抓获，并查实“美女”的真实身份是境外间谍情报机关人员，他们采取“虚拟定位”的方式，勾连重要单位附近人员，为其窃取涉密敏感信息。

关于网络兼职的“网勾”案例，某军工企业的一名技术人员小王在招聘网站发布求职信息，并强调自己在军工企业工作，不久后，某“境外咨询公司”向小王发送邮件，高薪聘其为顾问。小王随后向对方出卖中国军事秘密，被国家安全机关抓获。

文章最后提示，网民要提高警惕、擦亮双眼，认清境外间谍情报机关的“网勾”套路，避免误入歧途，危害国家安全。

中国国家安全部微信公号7月底正式上线后，频繁发文宣传，进行国安教育。上星期五（9月22日）发布的文章则是聚集粮食安全。

文章说，近年中国国家安全机关破获了多起涉及粮食安全的案件，有的窃取中国优质动植物种质等国家重要战略资源；有的非法采集土壤、气象、粮食生产等各类数据；有的通过合法掩护非法的方式，采用调查咨询、公关拉拢等手段打探农业粮食领域涉密敏感信息等。