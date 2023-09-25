传日券商华籍银行家被禁出境 或让外商倍感寒意

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更新 / 2023年9月25日 9:54 PM
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发布 / 2023年9月25日 6:27 PM
英国媒体报道，日本最大券商野村国际的一名中国籍资深银行家或因与华兴资本案有关，被禁止离开中国。图为野村国际在纽约的办公室。（路透社档案图）
英国媒体报道，日本最大券商野村国际的一名中国籍资深银行家或因与华兴资本案有关，被禁止离开中国。图为野村国际在纽约的办公室。（路透社档案图）

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（北京综合讯）据英媒报道，日本最大券商的一名中国籍资深银行家被禁止离开中国。有分析指这起事件或加深海外投资者对中国商业环境的担忧。

英国《金融时报》星期一（9月25日）引述三位知情人士报道，野村国际香港分公司的中国投资银行业务主席王仲何（Charles Wang Zhonghe）被中国政府禁止出境。

报道称，王仲何的限制令，或与今年2月一度“失联”的华兴资本创始人包凡和前总裁丛林被查案件有关。

领英显示，王仲何曾于2011年至2016年间在工银国际任职，2018年加入野村。消息人士说，他在工银工作的时间与丛林有重叠。丛林于2017年从中国工商银行转投华兴资本，并同时在两家企业的战略合作中扮演重要角色。 2017年工银国际提供华兴资本两亿美元（2亿7339万新元）信贷额度，并以华兴的股票质押。

中国官方至今未披露丛林的调查消息或结果。丛林被带走后，华兴另一名高层，创始人包凡也在2月上旬被带走。华兴8月9日的公告称，包凡仍在配合调查。

《金融时报》从王仲何9月13日在社交媒体发布的内容获悉，他当时正前往青海省旅行。知情人士透露，王仲何没有被拘留，目前只是受限于中国大陆出境的旅行。但他的出境禁令，使外国商界人士感到寒意。

上海美国商会本月公布的一项年度调查显示，美企对中国未来五年投资前景的信心，已跌至24年来新低。

另据日本《产经新闻》报道，中国外交部发言人汪文斌星期一（9月25日）回应，表示不了解有关情况。汪文斌重申，中国始终致力于为世界各国企业在华合法经营提供市场化、法治化、国际化的营商环境。

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