传日券商华籍银行家被禁出境 或让外商倍感寒意

（北京综合讯）据英媒报道，日本最大券商的一名中国籍资深银行家被禁止离开中国。有分析指这起事件或加深海外投资者对中国商业环境的担忧。

英国《金融时报》星期一（9月25日）引述三位知情人士报道，野村国际香港分公司的中国投资银行业务主席王仲何（Charles Wang Zhonghe）被中国政府禁止出境。

报道称，王仲何的限制令，或与今年2月一度“失联”的华兴资本创始人包凡和前总裁丛林被查案件有关。

领英显示，王仲何曾于2011年至2016年间在工银国际任职，2018年加入野村。消息人士说，他在工银工作的时间与丛林有重叠。丛林于2017年从中国工商银行转投华兴资本，并同时在两家企业的战略合作中扮演重要角色。 2017年工银国际提供华兴资本两亿美元（2亿7339万新元）信贷额度，并以华兴的股票质押。

中国官方至今未披露丛林的调查消息或结果。丛林被带走后，华兴另一名高层，创始人包凡也在2月上旬被带走。华兴8月9日的公告称，包凡仍在配合调查。

《金融时报》从王仲何9月13日在社交媒体发布的内容获悉，他当时正前往青海省旅行。知情人士透露，王仲何没有被拘留，目前只是受限于中国大陆出境的旅行。但他的出境禁令，使外国商界人士感到寒意。

上海美国商会本月公布的一项年度调查显示，美企对中国未来五年投资前景的信心，已跌至24年来新低。

另据日本《产经新闻》报道，中国外交部发言人汪文斌星期一（9月25日）回应，表示不了解有关情况。汪文斌重申，中国始终致力于为世界各国企业在华合法经营提供市场化、法治化、国际化的营商环境。