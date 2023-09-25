中国黄金周航空业复苏 载客量近乎澳大利亚全民上飞机

（北京综合讯）即将到来的中国中秋国庆黄金周带动航空业及出境游回暖，预计超过2100万人期间乘机，相当于短短一个多星期内，几乎所有澳大利亚人都搭机出行。

综合彭博社、《证券时报》等报道，中国民航局运输司副司长靳军号9月15日在记者会上预计，长假期间将有2100万名旅客乘机出行。报道指机票价格也水涨船高，某些热门航线翻了不止一倍。

彭博社引述同程旅行发布的报告指，长假使一些中国较偏远的旅游胜地变得更吸引人，如新疆、西藏、青海、宁夏和黑龙江等地，其中与新疆相关的旅程搜索量比一年前多了10倍以上。

至于境外游，日本东京成为热门目的地。航班跟踪应用Flight Master的数据显示，排名前10的国际航班预订量就包括东京与上海和北京之间的航线。

长假也促使人们拉长了旅行时间。旅游分析公司ForwardKeys调查发现，37%的旅客计划在目的地停留六到八个晚上。机票数据还显示，独自旅行者和情侣预订数量也有所增加。

过去三年冠病疫情使中国航空业遭受史无前例的冲击，但随着中国今年8月取消赴美国、日本等多地团队游禁令，出境旅游回暖。携程数据显示，出境游产品瞬时搜索增长超过20倍，日本、澳大利亚、新西兰等国家跟团产品热度飙升。

财新网说，随着中国出行需求持续释放，今年中秋国庆假期或成“史上最火黄金周”。中国旅游研究院预测，黄金周每天出游人次都将超过一亿人，远远超过2022年及2019年同期水平。

另据中国国家铁路集团有限公司消息，9月13日至24日，国铁集团累计发售2亿3500万张黄金周火车票。其中，9月22日铁路售票量达到2695万2000张，创单日售票量历史新高。