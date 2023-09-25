台湾首艘自制潜舰28日下水 预计明年4月出海

（台北综合讯）台湾首艘自制潜舰原型舰，星期四（9月28日）将在台船公司高雄厂举行命名暨下水典礼，预计命名“海鲲”。原型舰下水后，预定在明年4月出海测试。

综合《自由时报》与《联合报》报道，台湾总统蔡英文上任后，推动军舰、军机、军车等自制计划，“潜舰国造”则是重中之重。其中，斥资493亿元新台币（20.93亿新元）打造的原型舰如期完成，星期四正式下水，由蔡英文主持典礼。

知情人士称，原型舰舰名已获蔡英文核定为“海鲲”，取自《庄子•逍遥游》：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也”，寓意神祕莫测，深海部署威慑敌舰。

正式下水之后，原型舰将在10月1日展开泊港测试（HAT）。负责原型舰建造的总督导、台湾国安会咨询委员黄曙光说，明年4月他会亲自带队随舰出海进行海上测试（SAT），期待明年底之前完成测试，将首艘台制潜舰交给台湾海军。

即将下水的原型舰，配备MK-48 Mod6 AT重型鱼雷，单艘舰可配备18枚，并未配备潜射导弹。台湾军方称，未来服役后将会进行研改，目前暂以配置重型鱼雷为主；进入量产后，会规划同时配备重型鱼雷、潜射导弹。

台湾海军256战队现役主战潜舰，只有两艘正进行性能提升的剑龙级潜舰“海龙号”和“海虎号”。为使潜舰战力完备，在海鲲号交付海军后，台湾自制潜舰还需要七艘后续舰，构成10艘规模的水下战力。

黄曙光近期在一个内部会议上说，期望在2025年再完成三艘后续舰、2027年完成四艘。但他强调，这只是他个人的想法，需要视实际情况滚动式调整。

他也分析，解放军攻台至少要有三支航舰战斗群，分别部署在台湾东北、东南与西南海域，而且还得美军军力出现衰退。他预判解放军到2027年才具有犯台能力，但不是攻打，“打不打是另外一回事”。

黄曙光强调，建立潜舰舰队才能破解解放军企图封锁台海的战略，而台湾具备（反击）能力，但不会主动发动攻击。制造潜舰是着眼于守势，不是要跟中国大陆对抗。

他也认为，大陆的建军速度、经济成长等内部状况一直在滚动检讨，台军应在2027年之前大幅度增进自我防卫准备，让对岸去“更改与延后时程”。