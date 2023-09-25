香港八大学府大陆教员首超当地 不谙港情成隐忧

（香港讯）港媒调查发现，香港八所资助大学具有大陆背景的教学人员，数量是有资料以来首次超越当地教员，有学者忧虑长远比例失衡将削弱当地学术研究。

香港《明报》星期一（9月25日）报道，该报记者向香港大学教育资助委员会查询八大学府教员最新国籍资料，发现2022/23学年香港八所大学大陆教员共1815人，较2021/22学年的1592人增加14%；同期香港当地教员由1722人减至1670人。按比例计，大陆学者增至35%，香港学者则跌至33%，是教资会自2017/18学年统计八大学府教员国籍以来，大陆教员首次多于香港教员。

按各大学数据分析，以理大、岭大、港大的大陆教员按年增长最多，增幅均超过15%，香港理工大学增幅将近三成；比例最高的则是香港科技大学，48%为大陆学者。

香港浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦萃才说，大学聘请较多大陆教员是自然现象，但目前商科学者大部分非港人，不谙香港社会情况，“既不擅长也没有动力去研究香港本地经济和金融问题”。

香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波认为，受中美角力影响，大陆学者赴欧美办签证有困难，加上香港的低税率和政府推出抢人才措施，令不少海归学者选择到香港。他说，大陆学者学术表现优秀，只是忧虑长远教员背景失衡，将影响香港的大学在国际上的排名。