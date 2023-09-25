中欧将设金融监管工作组 学者：欧盟谨慎确保中欧对话不中断

欧洲委员会常务副主席东布罗夫斯基斯与中国国务院副总理何立峰，星期一共同主持中欧经贸高层对话，并宣布双方将设立金融监管工作组。

受访学者分析，中欧双方在摩擦议题上没有太大的退让空间，能继续沟通已是双方对话能取得的最好成果。

东布罗夫斯基斯也是欧盟贸易专员，他9月23日至26日之间访华，并在星期一（9月25日）与何立峰共同主持中欧经贸高层对话，两人也在会后举行联合记者会。

据路透社报道，东布罗夫斯基斯表达了欧盟在华企业对持续加剧的营商环境问题的关切。

他指出，中欧双方将设立金融监管工作组，双方也同意继续就可能达成的中欧原材料供应链透明度机制进行讨论。

东布罗夫斯基斯说：“我们同意恢复交流探讨宏观经济议题，重启经济与金融对话和宏观经济对话是重要的，我们期待在下来几个月里展开这些对话。”

何立峰则呼吁欧盟解除对中国的高科技产品出口限制，并重申中国对欧盟反补贴调查的强烈不满。他敦促欧盟谨慎处理这个问题，并维持自由开放的市场。

何立峰还称，中欧双方同意合作稳定供应链和反对脱钩，中国愿扩增从欧盟的进口。

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这是中欧双方在疫情后，首次恢复线下经贸高层对话。中欧上一次是在去年7月以视频方式，举行经贸高层对话。

过去一年来，欧盟持续提出要对中国经济去风险化，中国对此保持高度警惕。欧盟委员会主席冯德莱恩9月13日宣布，欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查，以保护欧盟生产商；中国商务部随后批评欧盟此举是“赤裸裸的保护主义行为”。

东布罗夫斯基斯星期一在对话前，于清华大学演讲时点名了此次对话的重点议题。

他表明，欧盟在采取行动降低经济依赖和去风险的同时，并不寻求和中国切断关系。中国可以做许多事，帮助降低欧盟对中国的风险感知度（perception of risk）。

东布罗夫斯基斯提出对中欧企业的公平竞争问题、中国的对外关系法和反间谍法，以及中国对俄乌战争立场的关注。

他说，中国对欧洲缺乏互惠和公平竞争环境，加上更广泛的地缘政治变化，迫使欧盟变得更强硬。欧盟商界高度关注对外关系法和反间谍法，“其模糊性有太多可解读的空间”。

在俄乌战争问题上，东布罗夫斯基斯提醒，中国拒绝谴责俄罗斯的入侵行为对中国带来了“名誉风险”。

中国人民大学国际关系学院教授、欧盟研究中心主任王义桅接受《联合早报》访问时说，东布罗夫斯基斯中国之行的重要议程，是缓解不断升级的电动汽车争端，以及中国对欧盟去风险计划的忧虑。欧经贸高层对话是中欧关系的支柱之一，事关双方关系中的经济压舱石；双方恢复线下对话，显示中欧寻求重启关系。

台湾大学政治学系教授张登及受访时分析，“欧盟一方面寻求缩小中欧的贸易逆差，同时也力图保持中欧比较中阶或低阶的贸易关系”。此外，欧盟、美国和北京之间存在微妙的三边关系，在中美维持高层对话的背景下，欧盟也谨慎地确保和中国的对话不会中断。

张登及说，中欧双方在反间谍法、俄乌战争等议题上退让的空间不大，双方现在能取得的最好成果就是就具体议题保持沟通，并为欧盟高层领导人年底可能展开的访华行程营造较好的氛围，避免在一些重点议题上破局。