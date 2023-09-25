屏东厂房大火 公司延误通报罚逾10万元

台湾屏东知名高尔夫球代工厂明扬国际公司上星期五（9月22日）爆炸，造成九人死亡、一人失联，111人受伤。屏东县长周春米星期一（9月25日）公布初步调查报告，指明扬延误通报，且公共危险物品超过管制数量，未于第一时间完整提供化学品种类，决定重罚240万元（新台币，下同，10万6000新元），并追究明扬公共危险与过失致死刑责。

屏东消防局长许美雪事发之初，称消防员一射水线就爆炸，隔天又改口称现场有过氧化物，所以不用水，要用干粉灭火，但消防员一进去就发生爆炸。前后说词矛盾，外界强烈质疑她不适任。

台媒报道，警察大学毕业的许美雪，并无消防外勤经验，她与立法院前院长苏嘉全的太太洪恒珠是同学，2014年12月被时任屏东县长潘孟安拔擢才升任该职。潘孟安也是民进党总统参选人赖清德的总干事。

周春米强调，此时以善后为重，许美雪的去留日后再作决定。面对当地媒体追问，周春米力保许美雪，称此时不希望被转移焦点。

位于屏东科技园区的明扬厂房22日陆续发生爆炸，造成重大死伤，第一批赶至现场救灾的消防员有四人殉职。初步调查报告显示，厂方在当天傍晚5时10分已有火灾警讯，但消防队员5时31分才接获报案，故该厂可能有延误报警和太慢疏散员工之责。

周春米说，事后调查发现，明扬进口购入的有机过氧化物总共有三种，但当天只提供给消防局一份文件，提到厂内有化学品有机过氧化物D型。

进一步追查后，明扬又提供另外两份资料表，显示厂房内存放公共危险物品超过管制数量。依规定厂内只能储存100公斤有机过氧化物，但明扬储存数量可能达3000公斤，故认定明扬未提供厂区化学品种类、数量，及相关抢救必要资讯，违反消防法。

明扬疑似隐匿上述抢救必要资讯，造成消防员和员工枉死。殉职的消防人员家属和消防员工作权益促进会认为，过去十年来已有40名消防员因公殉职，政府应该允许消防员筹组工会，改善消防员的装备和工作条件。

行政院长陈建仁星期一受访表示，行政院已编列76亿元加强消防员装备及相关设施，未来还会再编80亿元的经费。

但他也指出，因消防员是公务人员，所以有关组工会之事，行政院会与考试院再协商。

行政院发言人林子伦晚间证实，政府研议修正《公务人员协会法》，朝向扩大并强化公务人员结社权与协商权，希望在一个月内送请立法院审议。

明扬及其母公司明安的股票星期一开盘，分别跳空跌停至75.8元和69元。