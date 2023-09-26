欧盟高官严厉批评中国在俄乌战争的立场

（北京综合讯）欧盟委员会常务副主席结束访华行程之际，严厉批评中国的外交政策，称中国在俄乌战争的立场损害其全球形象。

据彭博社报道，欧盟委员会常务副主席兼欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombroskis），星期二（9月26日）在北京举行的记者会上表示，中国未能谴责俄罗斯入侵乌克兰，正在损害中国的投资机会。

他说，中国的立场损害了它在欧洲消费者和在欧洲企业心中的形象，“战争让中国作为投资目的地的吸引力减弱”。

彭博社的报道指出，东布罗夫斯基斯的发言将外交政策与经贸关系挂钩，是欧盟迄今为止对中国外交政策最严厉的批评。

东布罗夫斯基斯的四天访华行程即将结束。俄乌战争问题仅是争议议题之一。随着欧盟宣布对中国电动汽车补贴展开调查，中欧关系紧张升级，东布罗夫斯基斯之行需要重启中欧对话，也要对摩擦话题进行沟通。

他星期一（9月25日）与中国国务院副总理何立峰，共同主持了冠病疫情后首次线下的中欧经贸高层对话。对于欧盟调查中国电动车补贴，何立峰重申中国强烈不满。

东布罗夫斯基斯则在星期二的记者会上为这项调查辩护，强调欧盟在与中国进行贸易时，需要更坚定果敢地保护自身利益。在此行的其他场合，他也对欧洲企业在华营商环境、中国的反间谍法等问题表达关切。

但在摩擦议题外，双方也达成了保持对话和不脱钩断链的共识。中国商务部新闻发言人星期二（9月26日）称，中欧双方承诺保持双向开放，为对方企业提供公平、非歧视的营商环境，并反对脱钩断链。

发言人表示，双方就宏观经济政策协调、产业链供应链合作、改善营商环境、世贸组织改革、金融业双向开放和监管合作等，达成一系列成果和共识；中国愿与欧盟定期召开中欧经贸混委会，充分利用各项对话机制加强交流。双方也讨论了建立中欧原材料供应链预警机制等问题，同意保持沟通。

发言人称，双方愿共同努力推动合作，并为中欧领导人会晤做好经贸领域的准备。