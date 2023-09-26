国际报告：《国安法》令香港学术自由排名急跌至全球第152位

一个国际研究机构最新发布的2022年全球学术自由报告显示，北京2020年实施《香港国安法》后，香港的学术自由排名急跌，在179个国家及地区中位列152名。

该份报告由总部设在瑞典的民主议题研究机构V-Dem Institute撰写。根据该研究所的定义，学术自由指数是根据五个指标厘订，包括研究及教学自由、学术交流及传播自由、校方自主性、校园诚信以及学术和文化表达自由。研究机构按照1分为满分计算，再以每0.2分去划分一个等级，例如0.8至1属于A级，建立出A到E共五个等级，为179个国家或地区排名。

报告指出，香港在2022年的学术自由指数由2012年的0.75降至0.23，跌入D级，排名也由以前的头20%至40%急跌至目前榜尾的10%至20%。按照以往同类报告的分析，D及E级存在广泛侵犯学术自由的情况。

报告认为，北京当局在2020年夏季订立《香港国安法》，对香港的学术自由带来前所未有的压力，造成学术自由急速下滑。香港政府在各大中小学强推爱国“红色教育”，纪念六四的标语和雕塑被移除，大学学生会被迫解散，大学教授也纷纷离职。

报告形容，全球179个国家及地区中，只有五个小国的学术自由有改善；152个国家的学术自由停滞不前；22个国家和地区的大学和学者，今天享有的学术自由较10年前有显著和实质性的下降，香港就是其中一个被点名倒退的地区。

在全球纳入排名的179个国家和地区当中，捷克排名第一，朝鲜敬陪末座。两岸方面，台湾表现最佳，有0.84分，属于A级；中国大陆则只有0.07分，属于E级。

报告特别阐释了中国大陆学术自由的问题，指出执政党制订了学术研究、学术交流及公开演讲的容许范围，2017年进一步成立高校党委，管制教育思想及教职员；2021年，中共公布《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，对高校基层党组织工作作出全面规范。

翻查资料，近年香港多所大学改革校董会，增加政府在学校的影响力，早前中文大学的校董会改组方案更引起风波，出现支持和反对校长段崇智的声音。另一方面，不少香港学者近些年也也纷纷移居外地，例如政治学者叶健民今年移居英国。他指出，香港大学人文精神不再，评论时政和参与公共事务的空间几乎不复存在，要告别香港找新天地。

研究指港名列全球第152

港学者指明显与事实不符

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时认为，《香港国安法》生效后，香港的学术自由空间确实比以前小了很多，尤其是在社会学科领域出现不少无形的禁区。他举例说，有名学者可能有兴趣研究港独运动的历史，虽然他不支持港独，但由于担心触及国安法红线，于是不敢研究。

但陈伟强也指出，上述研究指香港在全球排名152名，明显与事实不符，许多国家的学术自由空间比香港更小。另外，近年有不少在美国的华人学者回流，改到香港从事学术研究，也反映香港的学术自由并不如外界所说的那么糟糕。