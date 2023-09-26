广州加快人工智能产业布局

曾实 广州报道

中国多地正加快推进人工智能产业的布局。中共广州市委书记郭永航星期二（9月26日）在广州一场算法大赛上指出，在广州城市发展中，人工智能产业必然是占有主导战略地位的重点行业。

第二届广州·琶洲算法大赛颁奖典礼暨算法产业大会星期二在广州举行，郭永航在活动上与专家、企业代表交流时发表上述观点。

本届大赛由广州市政府主办，今年4月25日正式启动，共收到包括新加坡在内的全球21个国家的3307支队伍报名参赛，北京物灵科技有限公司最终获得了百万大奖总冠军。

广州正在提速推动人工智能产业发展，其中，海珠区琶洲是广州发展人工智能与数字经济的核心区，旨在打造全国算法产业高地。2020年的中共广州市委十一届十一次全会，提出将举全市之力，推进人工智能与数字经济试验区建设，将琶洲打造成为世界一流的数字经济示范区。

公开数据显示，今年1月至7月，海珠区新一代信息技术服务业收入增长22.4%，占全区经济比重13.6%，比2019年同期提升6.3个百分点，显示当地人工智能与数字经济的快速发展。

广州市副市长江智涛在上述算法大赛上致辞说，人工智能作为当今科技领域最热门的话题，正在引领全球科技创新的浪潮，广州作为国家中心城市、粤港澳大湾区核心引擎，正加大力度推进先进制造业和现代服务业，与新一代人工智能技术融合创新发展，全力建设“数产融合”的全球标杆城市。

江智涛也指出，广州将持续举办这一算法大赛，致力将大赛打造成为顶尖的人才相聚、科技企业交流、创新成果涌现的盛会，为全球人工智能产业发展和人才工作贡献更多智慧和力量。