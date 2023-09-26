因翻墙远程工作 网传中国程序员被没收逾百万元人民币所得

（北京综合讯）网传河北承德一名程序员因“翻墙”为境外公司工作，被当地公安罚款并没收逾100万元（人民币，下同，约18万7100新元）所得。

根据微博上流传的截图，一名自称程序员的微博用户星期天（9月24日）公开了承德双桥公安分局针对其翻墙行为发出的行政处罚决定书、答辩状和查询财产通知书等文件图片。

综合图片信息，涉事程序员从2019年9月至去年11月为一家境外商业公司工作，内容包括在微软开发平台github领取任务编写程序，在售后网站support上解答用户问题，通过Zoom远程开会、提供支援等等。

程序员称，双桥公安分局去年9月以涉嫌在推特散布恐怖主义信息为由，查扣他的电脑、数据提取光盘等办公物品。

虽然程序员随后被查明与恐怖主义信息无关，但公安局认定他的行为涉及“擅自建立、使用非法定信道进行国际联网”，因此罚款200元并没收“违法所得”105万8000元。

此外，查询财产通知书截图显示，程序员已被定性为“恐怖活动嫌疑人”。程序员称，计划在10月1日后提起行政诉讼，并寻求律师帮助。

网民爆官媒前总编辑也翻墙

强烈要求公安展开调查

这名程序员的微博页面目前已被清空。但有网民声援他，更点名中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进称，胡锡进也翻墙在YouTube开自媒体频道赚大钱，因此强烈要求公安展开调查，并没收他开频道的所有非法所得。

胡锡进星期一（9月25日）则发文称，这是迄今为止对翻墙行为最重的经济处罚。如果案件不涉及政治和意识形态问题，处罚只会增加社会疑惑，不利中国对外开放。该文已无法在微博上找到。

中国1996年出台的法律规定，除了使用邮电部国家公用电信网提供的国际出入口信道，任何单位和个人不得自行建立或使用其他信道进行国际联网，即明确禁制非官方信道“翻墙”行为。不过，还是有大量民众使用一些付费VPN来观看YouTube、脸书甚至学术文章等。