台湾计划用潜舰发挥不对称战力 希望将解放军限制在第一岛链内

台湾总统蔡英文星期四（9月28日）将在高雄主持首艘自造潜舰“海鲲号”下水仪式。潜舰专案小组召集人黄曙光表示，10月将出海测试，期待能于2024年底将首艘自造潜舰交付海军，并于2025年和2027年各完成三艘和四艘作战潜舰。

不过，外界好奇相关预算尚未编列，上述计划能否如期完成？台湾国防部长邱国正星期二（9月26日）在立法院受访表示，他和黄曙光有很多接触，后者很认真，迄今潜舰工作都按照节点管制，他既然这么说，应该很有把握，自己也乐见其成。

综合《自由时报》和中央社报道，黄曙光表示，台湾首艘自造潜舰是柴电动力型，并配备18枚MK-48鱼雷。台湾有现役两艘剑龙级潜舰，加上自造潜舰，希望2025年能完成三艘潜舰，2027年达成四艘潜舰（两艘剑龙级加两艘自造潜舰）。

黄曙光指出，未来潜舰量产后，要发挥不对称战力与战术，除在台湾西南海域执行守备任务，也可部署在台湾东南、东部海域，乃至宜兰苏澳至日本与那国岛间水域，将解放军限制在第一岛链内，无法遂行包围台湾的目的。

中国大陆2027年或能攻台

视美战力消长及国际因素而定

黄曙光认为，中国大陆若要攻台，至少要有三个航母战斗群成军，一个牵制关岛，一个牵制美日，一个在南中国海。他赞同美军前印太司令戴维森（Philip Davidson）预测，大陆2027年将有攻台能力，但届时还要视美国战力消长及国际因素而定。

台湾国防部9月21日除例行公布中国大陆军机动态外，首度提到军方同步监控解放军远程火箭炮、火箭军，以及福建大埕湾附近地面部队动态。邱国正隔天在立法院受访指出，最近“敌情蛮异常”，初步研判9月解放军是进行联合军演，包含陆海空、两栖和陆航等，情况都在掌握中，国防部只是作事实陈述。

邱国正星期二在立法院答复国民党立委曾铭宗质询时表示，平常在台湾周遭活动的大陆军机大约10、20架，但上周那几天有逾百架。这几天虽然没有那么多，大陆的战备警巡仍搭配其他军演，活动并没有停止，敌情异常的情况仍在持续中。

曾铭宗追问“敌情异常”是否意味台湾有立即性危险？邱国正回应，这是大家共同的担忧，军方目前能做的就是备战与应战。

邱国正表示，台湾从未求战，解放军若一而再，再而三有行动，军方也无法避开，但“避战、止战仍是我们共同的目标”。

民进党立委刘世芳指出，美国特别提醒，台湾内部泄露军事机密的案件非常多，但最后的结果与其他国家违反国安法律平均19年的刑期相比，台湾共谍案的刑度竟差了十几倍，都是轻判。

邱国正回答说，军方搜证后移送法办便无法置喙，目前强化的方法就是不断进行宣导教育和保防人员搜证。以目前涉案的数据来看，大概有三分之一是现役，三分之二是退役，尤其是共谍案件，国防部绝不会轻易放过，搜证后一定都会移交法办。