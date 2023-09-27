云南腾冲设临时边境严管区 打击涉缅北电诈

（云南腾冲讯）中国云南省腾冲市将设立长达三个月的临时边境严管区，以预防和打击涉缅北的电信网络诈骗。

“腾冲发布”微信公众号星期二（26日）发布《关于临时设立边境严管区的通告》说，腾冲市将从10月1日至12月31日设立临时边境严管区，对进入严管区的人员车辆实施分类管理，减少人员偷渡进出边境和组织、参与涉缅北电信网络诈骗的机率。

通告说，届时将由边境联防所联防员，对进入边境严管区人员、车辆进行登记和查询。

中缅边界长逾2000公里，两国早在1997年签订边境管理与合作协定。今年以来，缅北涉中国的电信网络诈骗犯罪多发高发，由此衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活动。

中国央视新闻9月17日报道，中国公安部部署云南公安机关强化边境警务合作，持续开展多轮行动，先后有1482名缅北涉诈犯罪嫌疑人移交中国，其中网上在逃人员58名。

报道说，近年来，随着中国公安机关打击力度不断加大及国际执法合作持续深化，以往潜藏于东南亚国家的电信网络诈骗犯罪团伙逐渐向缅北地区转移，主要盘踞在与中国云南西双版纳、普洱、临沧、德宏等地相邻的缅甸一侧。

中国外交部官网8月29日发布新闻稿说，中国和缅甸就打击跨境电信诈骗合作等达成重要共识。双方一致同意进一步加强沟通和信息共享，共同规划好今后各项工作，不断提升两国边界事务合作水平。