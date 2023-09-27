香港JPEX涉诈骗案已拘15人 涉案金额近15亿港元

（香港综合讯）香港加密货币交易平台JPEX涉诈骗案，至今已拘捕15人，冻结超过7700万（港元，下同，约1350万新元）资产。

“香港01”报道，邓炳强星期三（27日）与扑灭罪行委员会开会后见媒体时说，JPEX案件最新累计收到2392起举报，已联络超过300名报案人。

案件至今涉及金额接近15亿元，搜查了16家场外找换店（又称场外虚拟资产货币兑换商），检获800万元现金，并冻结超过7700万元资产，包括物业、加密货币等。

邓炳强也表示，香港警方将与证监会紧密合作，调查方向包括营运者及资产最后流向，以防止类似诈骗事件再次发生。他也说，如有需要将进行涉及外国的调查，目前已经有机制与外国执法部门合作。至于个别人士是否要负刑责，将依证据处理，如有证据将拘捕或检控。

香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法行动。香港证监会20日发布声明，指JPEX从未就任何可能的牌照申请与证监会接洽，而JPEX集团内没有实体获证监会发牌，或已向证监会申请在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。

此前，证监会指JPEX通过社交媒体网红和虚拟资产场外找换店，向香港公众推广其服务和产品，“所使用的手法存在众多可疑之处”。

香港政府正大力推动加密货币行业的发展。特首李家超19日表示非常关注JPEX案，并称“虚拟资产的发展必须有一个有效监管的制度以保障投资者”。