欧盟调查中国电动车补贴 官员证实对象涵盖特斯拉

欧盟官员星期二（9月26日）证实，对中国电动汽车补贴调查的对象，将涵盖从中国出口车辆销往欧盟的欧美车厂，包括特斯拉。但受访学者分析，相信欧盟对美国企业不会下手太重，调查主要仍是剑指中国。

欧盟委员会主席冯德莱恩13日宣布，将对中国电动汽车启动反补贴调查，意味着欧盟可能将对来自中国的电动汽车加征反倾销和反补贴税。

欧盟贸易事务执行委员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）上星期前往中国，展开为期五天的访问。身兼欧盟执委会副主席的东布罗夫斯基斯，期间还与中国国务院副总理何立峰，共同主持中欧经贸高层对话，并宣布双方将设立金融监管工作组。

他星期二结束访华行程，在北京接受英国《金融时报》采访时提到，欧盟有充分的初步证据，证明有理由对从中国进口的电动车进行调查，因为这类进口车可能压垮欧盟汽车产业。

针对特斯拉或沃尔沃（Volvo）母公司中国吉利汽车，是否也可能成为调查对象，东布罗夫斯基斯说：“严格来说，调查不仅限于中国品牌的电动车，也包括其他车厂的产品，只要他们有收受制造方面的补助。”

他也提到，这次访华期间，他经常遭遇中国官员针对欧盟调查电动车补助一事，向他施压。

另外，彭博社也引述匿名消息人士说，欧盟正在调查中国是否以及在何种程度上，对特斯拉以及中国汽车制造商比亚迪、上汽集团和蔚来汽车提供补贴。调查还将针对宝马和雷诺，这两家公司与中国制造商拥有合资企业。

报道提到，根据初步调查结果，特斯拉可能是中国补助的受益制造商之一。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁接受《联合早报》采访时分析，欧盟这次的调查行动，主要仍是针对中国本土企业，虽然触及特斯拉，相信不会对美企下手太重。

就在东布罗夫斯基斯结束访华行程当天，中国商务部也在网站上公布了部长王文涛9月24日与他会面的文告。

其中提到，双方围绕第10次中欧经贸高层对话，重点就电动汽车、5G等议题深入交换了意见。王文涛也针对欧盟将对中国电动汽车发起反补贴调查，表达严正关切和强烈不满。

王文涛说，中国电动汽车快速发展，依靠的是研发创新、自由竞争和完备的产业体系。欧方拟进行的反补贴调查是贸易保护主义行为，将影响中欧绿色合作和全球汽车产业链供应链稳定。

他呼吁欧盟与中国开展对话磋商，严格遵守世贸组织相关规则，以非政治化、非歧视性方式妥善解决贸易摩擦。

王文涛还重申，中国高度重视中欧经贸关系，将为包括欧企在内的外资企业提供市场化、法治化、国际化营商环境。

他说，中国商务部将继续通过外资企业圆桌会制度、外资投诉中心等机制，及时听取包括欧企在内的外资企业诉求，积极推动解决困难。

对于中欧接下来的磋商，王宏仁分析，欧盟已表明在电动车领域，对中国的官方补贴机制存有疑虑，并且担忧对中国产生战略依赖，以致关键技术外流等，因此会极力展现战略自主的一面。

他认为，双方虽会进入磋商，但中国市场机制不改变，欧盟就难以放心，因此恐怕难有交集。