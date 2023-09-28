北京香山论坛时隔三年恢复线下举行

（北京综合讯）时隔三年，北京香山论坛将在10月恢复线下举行。

据中国国防部官网的消息，中国国防部新闻发言人吴谦星期四（9月28日）在例行记者会上宣布，第十届北京香山论坛将于10月29日至31日在北京举行。

北京香山论坛，原称香山论坛，是由中国军事科学学会主办的“国际安全合作与亚太地区安全”论坛。

据吴谦介绍，北京香山论坛创办于2006年，始终秉持平等、开放、包容、互鉴的精神，已发展成为全球重要安全对话平台之一。本届论坛的主题是“共同安全、持久和平”，聚焦全球安全倡议重点合作方向，为各方共议安全难题、求解安全之策、促进安全合作提供平等发声机会。

吴谦说，本届论坛设置了四个全体会议议题，包括“大国责任与全球安全合作”“发展中国家在全球安全中的作用”“亚太安全架构：现状与未来”“地区安全与发展：路径与目标”，八个分组会议题，也安排了“中外青年军官学者研讨会”等多场特色研讨活动。

目前，论坛筹备工作正在有序推进，已有40多个国家、国际组织的官方代表以及众多国内外知名专家学者确认参会。

受冠病疫情影响，北京香山论坛上一次举行实体会议是在2019年10月。

这个论坛是中国国防部的主要活动之一，久未露面的中国国务委员兼防长李尚福会否露面引起关注。据香港《星岛日报》报道，有外媒在记者会上询问李尚福届时是否与会，但吴谦没有正面回应，只说会适时发布关于论坛的进一步消息。