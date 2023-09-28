李尚福秦刚未列席中共政治局集体学习

（北京综合讯）已有一个月未公开露面的中国国务委员兼国防部长李尚福，没有列席中共总书记习近平星期三（9月27日）主持的政治局集体学习。

中国央视《新闻联播》画面显示，中共政治局当天下午就世界贸易组织规则与世界贸易组织改革进行第八次集体学习。中国五名国务委员中的公安部长王小洪、国务院秘书长吴政隆和谌贻琴均列席了学习会议，李尚福和7月底被免去外长一职但仍保留国务委员头衔的秦刚则未列席。

国务委员不是中共政治局成员，但按照惯例，国务委员会列席政治局集体学习。李尚福在6月30日和7月24日分别列席了政治局第六次和第七次集体学习。在这两次会议上，他坐在王小洪和吴政隆中间。

彭博社报道说，李尚福此次未列席，进一步加剧外界对他正在接受调查并已被免职的猜想。

英国《金融时报》本月15日引述三名美国官员和两名知情人士称，美国相信李尚福正在接受调查，并已被解除国防部长一职。

据《星岛日报》报道，星期四下午举行的中国国防部例行记者会上，不少海外媒体追问李尚福的去向，但国防部新闻发言人吴谦仅以“不清楚相关情况”回应。国防部官网后来发布的当天记者会文字实录并未出现相关问答内容。

李尚福最近一次露面是在8月29日，他当时在北京出席第三届中非和平安全论坛，并作主旨发言。

路透社本月14日报道，李尚福原定9月7日至8日参加由越南在中越边境主办的防务合作年度会议。但越方会前被告知，李尚福因“健康状况”推迟了此次会晤。

至于秦刚，他今年6月下旬从公众视野中消失一个月后，中国官方宣布免去其外长职务。不过，官方至今没有就秦刚的免职给出任何解释。