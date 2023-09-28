恒大创办人许家印涉嫌违法犯罪 已被采取强制措施

（香港综合讯）中国恒大集团创办人许家印因涉嫌违法犯罪，已被中国官方采取强制措施。

中国恒大集团星期四（9月28日）晚间在香港交易所发布公告称，接到有关部门消息，公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。

根据公告，已于当天上午开始停牌的“恒大系”股票将继续暂停买卖，直至另行通知。

这纸公告坐实了近期有关许家印被官方控制的消息。彭博社星期三（9月27日）引述知情人士称，许家印已被警方控制，正在指定地点监视居住。

中国网媒“观察者网”同天也在官方微博发文称，有接近恒大的知情人士证实了许家印被警方带走的信息，指“事情就发生在几天前”，并透露许家印被指定监视居住的地点位于北京的一处居所。

《华夏时报》星期三也引述知情人士称，许家印缺席了集团最近的两次例会，包括一次本该由他主持的例会。该知情人士还说，许家印上一次发声还是9月13日在集团群内发言，要求各地督促解决项目限售问题。

许家印被控制的消息传出后，港股“恒大系”股价星期三下午集体跳水，其中中国恒大跌超过13.9%，恒大汽车跌21.4%，恒大物业跌超11%。上述三只股票都从星期四上午9时起暂时停牌。

在许家印之前，恒大集团及其子公司的多名现任和前任高管已相继传出被查的消息。据财新网此前报道，恒大集团前首席财务官潘大荣近日已被拘留，前总裁夏海钧则在2022年中就被有关部门控制。

《21世纪经济报道》星期四引述未具名刑法专家称，有关部门所采取的“强制措施”，很可能与传闻中的“监视居住”有所不同。该专家并指，从目前的公开信息来判断，许家印所涉及的问题可能跟多个罪名有关联、非常复杂，可能需要相当一段时间才能厘清。

报道也引述一名熟悉跨境重组的会计师事务所资深合伙人分析，恒大集团的境外债务重组恐怕会因为许家印以及部分高管涉嫌违法犯罪的情况面临重大的变数。

路透社星期二（9月26日）曾引述知情人士报道，如果恒大下月底前不能提交新的债务重组计划，部分海外债权人计划加入清盘呈请。

引爆中国房地产业本轮危机的恒大集团，在2021年12月首次出现美元债务违约。根据中国恒大上半年财报，截至6月30日，集团负债总额达到2.3882万亿元人民币（4476亿新元）。