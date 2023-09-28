黎智英还押超千日 英国牵头“香港媒体自由”活动引发港府反弹

（香港／日内瓦综合讯）香港壹传媒创办人黎智英被关押超过1000天之际，由英国牵头的“香港媒体自由”活动星期三（9月27日）在瑞士日内瓦举行，这项活动引发港府强烈反弹。

综合路透社、《华尔街日报》等报道，“香港媒体自由”活动吸引日本、法国、瑞士和澳大利亚等25个国家参加，并邀请黎智英的儿子黎崇恩出席。

港府发言人星期四在声明中说，坚决反对英国等国一再妄议香港人权状况，作出罔顾事实、颠倒是非的政治炒作，妄图干预香港依法施政。

据《星岛日报》报道，香港特首李家超星期四也在香港新闻界的一场酒会上，抨击上述活动是“反中乱港势力”在国际场合搞的“炒作秀”。

中国外交部驻港公署发言人星期三则在声明中强调，“权利自由不是违法犯罪的‘挡箭牌’”。声明还措辞强烈地抨击黎智英“破坏政治体制，散布分裂言论”，“煽动独立、颠覆政权”。

网络媒体“日内瓦解决方案”（Geneva Solutions）星期三引述英国驻联合国日内瓦大使曼利（Simon Manley）说，近年来，特别是自国安法实施以来，“香港长期享有的权利和自由急剧下降”。

“香港媒体自由”活动举行前，路透社曾拿到一份中国使团要求各国“切勿以任何方式参与此事件”的外交照会。信函说，涉及香港的问题是中国内部事务，不容外部干涉。

黎智英因非法集结及《苹果日报》大楼租契欺诈案被香港法院分别判处20个月及五年九个月刑期，目前还面对三项违反国安法的控罪，最高刑罚为终身监禁。

黎崇恩星期三出席“香港媒体自由”活动时，对父亲获释表示乐观。他称：“我相信让我父亲死在监狱里，对香港政府没有任何好处。”