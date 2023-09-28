蓝佛安任中国财政部党组书记

（北京综合讯）中共山西原省委书记蓝佛安星期四（9月28日）被任命为中国财政部党组书记。外界认为，蓝佛安有望成为新一届中国财长。

综合新华社、中国财政部官网消息，中共中央组织部副部长黄建发当天上午宣布，蓝佛安不再担任山西省委书记、常委、委员职务，另有任用。

中共中央组织部有关负责人同日下午出席财政部领导干部会议宣布了前述任命，并免去财政部长刘昆的财政部党组书记职务。

公开资料显示，今年61岁的蓝佛安是广东惠东人，财政专业科班出生，拥有管理学硕士学位，在财政系统有近20年工作经验。1985年，蓝佛安本科毕业后在财政部预算司工作三年，后调任到地方，在广东省财政厅工作了近17年。

2001年，蓝佛安出任广东省财政厅副厅长。2007年蓝佛安调任至广东省审计厅，一年后任审计厅厅长，直至2015年。

蓝佛安2015年任中共广东省韶关市委书记，2016年升任广东省副省长，之后跨省履新分别在海南任省委常委、省纪委书记，以及在山西任省委副书记和省长。去年12月底起出任中共山西省委书记。

香港《星岛日报》星期四引述消息人士称，蓝佛安将进京接替刘昆，担任中国财长。财新网同日报道也称，预计经过相关程序后，蓝佛安将成为新一届中国财长。

现任中国财长刘昆今年67岁，已属超龄服役，但财长人选在今年中国政府换届后一直未明确。

刘昆是从厦门大学经济系财政金融专业毕业，1973年6月开始参加工作。1988年至2013年历任广东省政府办公厅综合处副处长、综合一处处长、省政府办公厅副主任、省政府副秘书长、省财政厅党组书记、厅长、广东省副省长。

2013年5月，刘昆升任中国财政部副部长，2018年3月出任财政部部长以及党组书记。