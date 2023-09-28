中共政治局总结巡视成果 学者：国企、金融、体育继续是重点反腐领域

中共总书记习近平星期三（9月27日）主持政治局会议，表示国有企业、金融、体育领域党建因巡视得到加强，但也存在一些问题，要从严从实抓好整改。受访学者评估，这可能预示着中共高层在下一轮中央巡视中，还将继续针对国企、金融等今年重点反腐领域加大整治力度。

中共政治局星期三召开会议指出，二十届中央第一轮巡视推进政治监督具体化、精准化、常态化，释放中共自我革命、全面从严治党永远在路上的鲜明信号。

政治局会议认为，巡视是发现和推动解决问题的有效方式，受到以习近平为核心的中共中央高度重视，并作为推进中共自我革命、全面从严治党的战略性制度安排。

会议指出，从巡视看，国企、金融、体育领域党建、全面从严治党得到加强，但也存在一些问题，要把严的基调、措施和氛围传导下去、一贯到底。

政治局召开会议当天，中国最高检察院发布中国人民银行原副行长范一飞被起诉的消息。这名“金融虎”被倒查近30年受贿行为，并被指在多个金融岗位上为有关单位和个人在贷款融资、业务承揽、工作调动等方面提供帮助，非法收受他人财物，数额特别巨大。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时研判，中共领导层在二十届首轮中央巡视后开会，时间点与官方通报范一飞被公诉重合。会议还点名国企、金融、体育存在一些问题，意味着这些领域的腐败可能根深蒂固，“不是一次审视就能解决问题的”，第二轮中央巡视仍将继续是中共反腐的重点甚至持续性开展，以起到很大的震慑作用。

中央第一轮巡视近日完成反馈工作，严肃指出国企、金融、体育领域存在的突出问题，包括“一把手”等关键岗位廉洁风险比较突出，“靠企吃企”问题多发，要求增强对“一把手”监督实效，加大腐败案件查处力度。

唐任伍分析，中国目前大量的腐败都是通过巡视被发现，这种反腐方式既受到民众欢迎，也被中共高层反复推崇。最新一轮中央巡视对反腐“起了很大作用”，未来将成为“中国反腐败的主要制度安排”。

另一方面，中国改革开放45周年之际，习近平星期三在政治局的集体学习上指出，以开放促改革、促发展，是中国现代化建设不断取得新成就的“重要法宝”，要继续做好自身改革这篇大文章，既扩大开放之门，又将改革之路走稳。

习近平要求进一步放宽市场准入，增强对外资的吸引力，加快建设贸易强国，同时要注意维护国家经济安全，把国际经贸领域的新情况新问题摸准吃透，做到“心中有数、手中有策、行动有力”。他也要求统筹开放与安全，在斗争中维护安全、增进权益，谋求合作、争取共赢。

中国近期持续加大力度改善与美欧的经贸关系，即便在欧盟宣布对中国的电动汽车展开反补贴调查后，仍持续展现与欧盟对话的意愿。

唐任伍指出，中国今年经济形势持续不容乐观，出口大幅下降，电动汽车产业是为数不多的增长亮点，一旦被西方打压牵制，将带给中国经济很大的负面影响，包括加剧失业问题等；欧盟一旦成功通过反补贴调查开启先例，还可能会引发其它市场效仿。

唐任伍分析，中共高层的最新表态，释放中国对外开放“只能向前，不能后退”的信号，但在加码稳定与美欧等主要贸易伙伴关系的同时，也进一步警惕西方通过反倾销、反补贴等制度层面工具卡中国脖子，要求国内高级干部更多针对兼容开放和维护国家利益两者献策。