TikTok传遇中国高管“空降” 母公司影响力触动美国员工神经

（北京/洛杉矶综合讯）TikTok在美近期传出高层人事变动，员工质疑公司是否独立于中国母公司字节跳动之外。

《华尔街日报》星期三（9月27日）独家报道，指今年初以来有多名高层管理人员从字节跳动调到了TikTok，其中一些高管和团队来自北京总部。

报道说，调派来的高管主要负责TikTok的广告、营销等创收业务。

这些动作引起了一些TikTok在美员工的关切。知情人士透露，今年早些时候，一名TikTok员工向得州参议员克鲁兹（Ted Cruz）的工作人员报告了公司高层人事变动的情况，希望其共和党团队能够进行调查。

从用户数据存储到电视广告特色，TikTok过去三年一直在努力表明自己独立于其中国所有者。英国《金融时报》早前报道称，字节跳动还计划成为一家总部在美国独立运营的新公司的大股东，这家公司将运营TikTok的全球业务。

据《华尔街日报》看到的文件，TikTok在2021年向一些新员工发出了指示，具体说明如何在媒体上将TikTok与字节跳动拉开距离。

其中一份文件写道：“淡化母公司字节跳动。”另一份文件写道：“淡化与中国的关联。”

但最近的一系列人事变动后，一些员工对此产生了怀疑。有员工抱怨，说他们感觉TikTok首席执行官周受资年初在美国国会听证会上并未如实陈述TikTok与字节跳动的关系。

员工还透露，以前字节跳动通常只负责批准预算和提供产品建议。但今年早些时候，这些从北京调派至美国的高管开始更多地参与TikTok的战略问题。

《华尔街日报》引述TikTok的发言人说，公司没有淡化与字节跳动的关系。他表示，在一个大型的跨国公司中，员工为不同产品或在多个地点工作的情况并不罕见。