特稿：解放军大动作对台备战 台军准备进入城镇战并加强不对称战力

中国大陆军方9月大动作加强对台备战、演练突破“假想敌”围堵；台湾最新国防报告书也揭示，解放军正扩建沿海军用机场，并部署航空母舰战斗群以突破美国及盟友围堵。面对大陆极限施压，台军准备进入城镇战，并加强精准弹药的不对称战力。

解放军沿海军用机场扩建示意图、最新航空母舰和新式无人机简介（早报制图／蔡新友）

据台湾国防部通报，本月13日清晨6时至隔天清晨6时，解放军68架次军机进入台海；17日清晨6时起的24小时内，再侦查到103架次大陆军机进入台海，两次各有40架次军机越过台海中线。

台湾国防部长邱国正形容，“最近敌情蛮异常”。除了军机和军舰数量异常，无人机、火箭军和远程火箭炮部队也加大演练，解放军东部和南部战区还出动海军编组在台湾东部外海演习，航母山东舰为南部战区扮演“假想敌”，东部战区的海空军则演练防卫区。

综合台方与专家研判，解放军低调展开演习、没多加宣传，主要目的相信是在传统9月演训期间加强对台备战、突破外援围堵。本月27日，大陆国台办在答询时称，解放军在台海周边演训，目的是“打击台独分裂势力的嚣张气焰和谋独行径”。

台湾9月12日发布的国防报告书，也强调了解放军对台备战和突围演练的大趋势。这份两年一度、同时也是俄乌战争和去年8月台海危机以来最新的国防报告书，以188页篇幅完整阐述军事威胁、区域情势和回应战略。分析人士更形容，它“诚实而残酷”地描绘出两岸可能面对的战争情境。

据台军评估，解放军对台作战目标，是要让台湾战机飞不起来、战舰出不了海。报告书阐明，解放军要对台湾重要港口、机场、军事设施和航道进行封控，达成“制机于地、制舰于港”的目标，并切断台湾对外海空交通航线。

面对大陆的极限施压，国防报告书称，将务实准备城镇战和提升不对称战力，包括多买“机动、小型、人携式及智慧（AI）”武器装备、无人机及其防御系统，并善用防守地形、建筑和重要目标防护等防卫轴端，以“形成重层纵深反击能力，以增加防卫密度，迫使敌犯台失败”。

报告书还提到，解放军通过针对性战略布局和计划性实战化演训，不断强化攻台作战整备，并突出阐述大陆军力发展对台湾造成的两大威胁：

一是解放军扩建三个沿海最靠近台北的军用机场，常态部署无人机和新式军机，增强压制台湾沿海的空中力量，争取在战争时掌握台海空优。三个机场分别位于福建龙田、惠安和漳州，分别距离台北135海里（约250公里）、173海里（约320公里）和248海里（约459公里）。

二是大陆第三艘航空母舰福建舰预计2025年服役，准备突破美国及盟友围堵，走出西太平洋海域。大陆现有两艘航母辽宁舰和山东舰，正持续提升海空军跨岛链远洋练兵能力。

报告书透露，一旦福建舰在后年完成海试拨交服役，解放军三艘航母战斗群在抗击外军“反介入、区域拒止”的能力将更完备。综合学者分析，三艘航母到位后，解放军除了能大规模集结作战力量，也可在台湾北部、东部和南部兵分三路，切断弹药和物资补给，阻挡台军与美国、日本和菲律宾的连接。

台湾前参谋总长李喜明上将认为，加强本岛防卫能力是有效吓阻关键一环，关键是建立存活性很高的部队。（温伟中摄）

台湾高等政策研究协会理事长丁树范教授指出，面对解放军步步紧逼，台方若要加强本土作战的吓阻力，源头打击和陆军以及后备战力都不可偏废。（温伟中摄）

大陆军力专家、台湾高等政策研究协会理事长丁树范教授接受《联合早报》采访时指出，面对解放军步步紧逼，台方若要加强本土作战的吓阻力，源头打击和陆军以及后备战力都不可偏废。他说，大陆沿海机场离台湾都近，“理论上台湾的导弹都打得到”。

丁树范也指出，为了协助提升台军的陆战能力，美军正增派特战教官赴台训练，也安排台军定期到关岛基地受训，并正协调彼此的指挥管制通信系统。

新版国防报告书挑明台湾要“持续透过军事交流，强化作战共通性并结合区域联防机制”，宣示要加强与美国及盟友的合作来应对解放军威胁。

不过，针对区域联防机制，军事学者揭仲撰文呼吁，台湾必须审慎操作，毕竟台美1979年断交后已不存在共同防御条约，也不再有联合作战的架构、计划与指挥体系，若北京认定台美跨越红线，恐怕会吓阻不成反加速攻台。

谈到大陆扩建机场带来的威胁，丁树范分析，解放军准备在沿海军用机场部署大量无人机，包括续航时间长达35小时的TB-001侦察/攻击无人机，一旦发动“蜂群压迫”将对台湾造成真实威胁，因为“无人机成本低、难防守，加上人工智能后更难应付”。

有关福建舰的角色，丁树范认为，它作为新式平板弹射航母，载弹量和载战斗机量更大，将强化大陆航母群的突围战力，但美国因应大陆的航母威胁，也部署了中程地对地导弹。携带核弹头的中程导弹，射程可达3000公里。

但他也指出，面对美国与盟友在不同海域演习、对大陆部署18个军事基地，并测试许多新的攻击战术，福建舰能否部署在西太平洋深海区，孤悬海外并获得足够空优保护，还有待观察。

台湾前参谋总长李喜明上将接受《联合早报》采访时说，国防部接纳的不对称作战思维，与他提倡多年的整体防卫构想一致。

对于国防报告书有关准备打城镇战、“全民皆兵、处处是战场”的战争情境引来批评，他说，加强本岛防卫能力是有效吓阻关键一环，毕竟大陆拥有比台湾更多的远程攻击能力，台湾的防卫战略不能奢望单靠远程打击和决战境外，关键是建立存活性很高的部队，让敌军无法从远距离空中摧毁，并且一旦跨海登陆就倒大霉。

不过，打了一年七个月的俄乌战争经验已显示，备战无法避战、能战也无以止战；美国为避免大国对决触发核战危机，不太可能介入在台湾本土的战事。

因此，李喜明强调，台湾必须“手拿大棒轻声细语”，在精准备战，发展不对称战力，以吓阻大陆不敢轻易动武之余，整体防卫战略还必须设法与大陆和美国同时建立互信，即不在现阶段推进统一伤害美国利益，同时保证不搞台独分裂、少强调事实台独，避免伤害大陆利益和民族情感，才有望构建出完整的防战、避战和胜战之道。