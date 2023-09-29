中国恒大多名高管被查 许家印或涉嫌挪用资金

中国恒大集团创办人许家印证实被警方采取强制措施后，多名恒大集团高管，包括曾主导恒大财富工作的许家印二儿子许滕鹤，也因涉案被查。

据第一财经报道，恒大集团被查的集团核心成员，也包括许滕鹤、恒大前首席财务官潘大荣和恒大物业前董事长甑立涛。此前恒大财富法定代表人、总经理杜亮也被深圳警方带走。

恒大星期四（9月28日）发公告证实许家印涉案被警方控制，但没有提供更多关于许家印具体的涉案信息。分析认为，诸多可能罪名中，许家印涉嫌挪用资金可能性大。据恒大物业2月公告，该公司在2020年至2021年间被母公司恒大以存款质押的形式挪用134亿元（人民币，下同，25亿新元）。许家印声称并不知情，但承认签字。

投行香颂资本执行董事沈萌表示，该公告已显示恒大涉挪用资金，政府未第一时间追责企业实控人，是恒大业务涉及面广，厘清状况需要时间，同时也希望留时间给企业解决债务问题。

他说，目前企业债务重组未见效果，且随着危机扩散到整个恒大系，已经到了官方认为需要进一步介入的时候。

上海优淘城资产管理公司总裁、前克尔瑞研究总监薛建雄受访时表示，恒大财富违约，可能是让官方无法忍受恒大将其高杠杆风险向外扩散的最后一根稻草。

集资921亿元的恒大财富，被称为是恒大的“钱袋子”，但随着恒大的资金链紧张而陷入困境。8月底，恒大财富表示无法开展兑付。据财新网统计，恒大财富未兑付的理财产品约400亿元。本月16日，深圳公安称依法对恒大财富多名涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。

薛建雄说，恒大通过加杠杆和扩张，把地产的高杠杆风险延伸到其他行业和消费者头上，是官方所不能接受的。

同样资不抵债的另一“钱袋子”，还有恒大人寿。9月15日，中国国家金融监督管理总局深圳监管局公布，将由海港人寿保险股份有限公司接盘恒大人寿。

自2021年底爆雷，恒大集团严重资不抵债。截至今年6月底，恒大总负债2.39万亿。一名资产管理机构的消息人士称， 恒大债权人涉及银行、城市建设投资、私募等，跨多个省份，下来的债务重组可能会由全国性资产管理公司接管。恒大的任务是配合跟国资一起完成保交楼。