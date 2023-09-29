【早知】恒大危机加剧，下来何去何从？

中国房地产巨头恒大过去两年深陷债务泥沼，危机近一个月来何以加剧？

已停牌两年多的恒大集团8月28日满足条件复牌，但开盘不久股价即下跌超过80%。

随后，集团及其子公司多名现任和前任高管传出被查消息，包括负责集团资金工作的前首席财务官潘大荣和恒大二号人物、前总裁夏海钧，恒大财富法定代表人及执行董事杜亮，原集团副总裁兼原恒大人寿董事长、恒大金融领域重要推手朱加麟，以及主导恒大财富的恒大集团创办人许家印二儿子许滕鹤。

恒大9月22日宣布取消原定在本周举行的债务重组会议；24日再公告称，因子公司正在接受调查，无法发行新债。到了28日晚上，集团证实许家印因涉嫌违法犯罪，被中国官方采取强制措施。

压垮集团创办人许家印的最后一根稻草是什么？他可能涉嫌哪些罪？

从近期被查的恒大高管背景可以看出，许家印首先可能涉及非法集资。作为恒大最大的融资平台，恒大财富以高息回报为诱饵，吸引了众多投资人尤其是小企业和散户的加入，集资规模达400亿元（人民币，下同，约74.7亿新元）。恒大财富从2021年开始爆雷，多次下调分期兑付金额，上月31日直接宣布无法开展本月兑付，许多投资者可能血本无归。彭博社认为，这或是推动中国官方对恒大动手的最后一根稻草。

其次，许家印可能涉及挪用子公司资产和购房预售款。恒大2020到2021年期间以存款质押的方式挪用了香港上市的子公司恒大物业134亿元资金，从而使集团获得更多融资。

同样，恒大集团绕开监管账户挪用房屋预售款，用于偿还金融机构借款，集团运营以及进一步扩张版图，开发新楼盘，导致原有楼盘需要建设款项时无法拿出资金，最终产生大量烂尾楼。许家印也被指可能涉及财务造假，与前妻丁玉梅“技术性离婚”转移资产。恒大还被质疑这些年与地方政府、银行的深度捆绑中，可能存在腐败情况。

许家印倒下后，恒大业主怎么办？中国官方会否介入或救市？

房地产是中国国民经济的支柱产业，中国政府给过恒大时间自救，但现在来看显然行不通。

许家印被控制后，恒大的重组计划又增添了更多不确定性，但恒大一旦破产，殃及的不仅是600万恒大烂尾楼业主，而是整个中国楼市以及上下游产业链都会受到重创，一些业内人士因此猜测政府或会出手相救。

对于救助形式，可能是政府出一部分资金，再联合社会其他资金共同收购恒大；也可能只是领头，最终交给几大资产公司接管，由这些公司协调恒大债权人一起保交楼。