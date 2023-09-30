美咨询公司高管据报被中国禁止离境

（纽约综合讯）继野村控股一高管上周被禁止离开中国后，美媒引述消息称，美国风险咨询公司德安华（Kroll）一名高管也被中国禁止出境。

《华尔街日报》星期五（9月29日）引述知情人士报道，专门从事企业重组的德安华驻香港董事总经理麦克·陈（Michael Chan）今年7月前往中国，随后通知雇主他无法离开中国。

知情者称，陈正在协助调查一起几年前的案件，他持有香港护照，可在中国大陆自由行动和工作。知情者还说，陈和德安华都不是调查目标。

报道称，中国限制外国企业高管出境的举动，加剧了人们对外国公司在中国开展业务所面临风险的担忧。中国警方突击检查美国公司、询问美国公司员工、加强数据监管的做法，也让美国企业对中国的信心降至几十年来的最低水平。

中国警方今年3月对美国尽职调查公司美思明智集团（Mintz Group）北京办事处进行了突袭搜查，关闭了公司在当地的业务并拘留了五名中国籍员工。据路透社5月报道，美思明智集团已搬离公司在香港的办事处。

一个月后，中国警方突击搜查了美国知名咨询顾问公司贝恩（Bain & Company）在上海的办事处，并对员工进行问话。

另据英国《金融时报》报道，日本最大券商野村国际香港分公司的中国投资银行业务主席王仲何星期一（9月25日）也传出被中国政府禁止出境。

《华尔街日报》指出，中国当局经常对接受调查或协助调查的人实施出境禁令，其中既包括外国人也包括中国人。这些人在试图离开中国大陆之前，通常不知道自己已被限制出境。