疫后台海两岸民间三项交流锐减

（台北讯）尽管台海两岸在疫后都解除边境管制措施，两岸之间的专业交流、商务交流和研修生交流的数量较疫情前锐减。中国大陆是否开绿灯及两岸紧张氛围加剧，都是影响大陆民众赴台交流的因素。

台湾《中国时报》检视台湾陆委会、海基会与内政部户政司所提供资料，得出上述结论。

报道说，专业交流方面，不把陆籍研修生算在内的话，疫情之前的2019年上半年实际入境3万5540人次，而今年同期仅658人次，减少98.1％。至于商务交流，2019年上半年实际入境4万4866人次，今年同期仅9186人次，减少79.5％。

此外，今年上半年的专业交流、商务交流和研修生，许可人数与实际入境人数有巨大落差。专业交流许可1116人次，实际入境658人次。商务交流许可2万4352人次，实际入境9186人次。大陆研修生许可992人次，实际入境335人次。

对于许可数与入境数的差距，台湾政大东亚所特聘教授王信贤认为，部分专业交流项目有其敏感性，如大陆学者来访，因此不能排除陆方阻挡的可能性。此外，基于两岸整体气氛不佳，申请者经过深思熟虑后，最后也可能决定不来台。

换言之，即便台湾放行，中国大陆是否开绿灯、申请者个人考量都是变数。

不过，报道也指出，对比今年上半年和疫情之前（2019年）同期数据，由于疫情期间往来两岸不便，两岸结婚人数与海基会办理文书验证申请案数量在积压后反弹，分别较疫情前成长7.8％和16.1％。