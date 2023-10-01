沙利文：台海发生冲突是全球经济的灾难

（华盛顿讯）美国国家安全顾问沙利文称，台湾海峡两岸发生冲突是全球经济的灾难，而且数以千万计的人将面临直接军事威胁。因此，美国对台湾问题的目标及作法，是维护台海和平稳定，确保不发生台海战争，这也是为何美国逐步建立必要的威慑和外交接触。

沙利文上星期五（9月29日）出席由《大西洋月刊》（The Atlantic）举办、以“处于十字路口的民主”（The Big Stories: Democracy at a crossroad）为主题的对话会时，指出这一点。美国公共广播电视（PBS）晚间节目《PBS新闻一小时》（PBS NewsHour）转播了这场对话会。

在回答大西洋月刊总编辑高德柏格（Jeffrey Goldberg）提到究竟俄罗斯与中国谁对西方自由民主的威胁更大时，沙利文说：“我认为，中国对世界长期奉行的基本价值和秩序所构成的挑战较大，因为他们寻求将世界秩序调整为对他们自身更有利，以便最终超越美国及我们的盟友。”

他认为，中国对美国构成持续性的长期战略挑战，俄罗斯则是对美国及其盟国构成立即且尖锐的威胁，而美国的战略是将这两个挑战一起处理。

沙利文说，美国1979年通过的《台湾关系法》明确指出，单方面改变台湾海峡现状、攻击台湾是美国所关切。这种在台海的不稳定和冲突，无疑会给全球经济带来灾难性的影响。若真发生这种冲突，数以千万计的人们将面临直接军事威胁，同时将对印太地区的整体安全带来更进一步的挑战。

他说，所以美国对台湾问题的整体目标及作法，是维持台海和平稳定，确保理论上的潜在冲突与战争不会发生。“这也是为什么我们逐步建立必要的威慑和外交接触，以确保战争不会在台湾发生。”