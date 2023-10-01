推出刺激政策首月 新房转涨二手房跌幅扩大

（北京综合讯）中国官方推出多项房地产刺激政策的首月，数据显示9月全国百城新房价格环比由跌转涨，但二手房价跌幅进一步扩大。

中国房地产研究机构“中指研究院”星期天（10月1日）发表报告，根据中国房地产指数系统百城价格指数对中国大陆100个城市新建、二手住宅销售市场的调查数据，今年9月，百城新建住宅平均价格为每平米1万6184元（人民币，下同，3031新元），环比由跌转涨，涨幅为0.05%；同比跌幅收窄至0.10%。

二手房方面，百城平均价格为每平米1万5556元，环比下跌0.44%，跌幅较8月扩大0.06个百分点，已连续17个月环比下跌；同比跌幅扩大至2.59%。

从房价涨跌城市数量来看，9月百城新房价格环比下跌城市数量降至30个，但二手房价格环比下跌城市数量增至99个，已连续四个月超过90城，二手房价普跌态势仍未改变。

按城市区分，今年三季度各梯队城市二手房价格均下跌，其中二线城市跌幅最大，达1.35%；一线城市和三四线代表城市分别下跌0.57%和1.3%。

报告分析，9月楼市利好政策密集出台，开发商把握政策窗口期和“金九银十”的节点加快推盘节奏，受部分城市优质改善项目入市带动，百城新房价格有所稳定。

至于二手房跌幅扩大，报告认为，在“认房不认贷”政策的影响下，重点城市二手房挂牌量明显增长、供给增加，致使9月百城二手房价格仍在波动调整。

报告预测，若政策持续优化到位，同时随着置换改善需求逐渐入市，今年第四季度核心城市市场有望稳定，但二线和三四线城市市场修复恐需更长时间。

9月以来，中国已有40多城落实“认房不认贷”。武汉、合肥等10余城全面取消限购，再加上首付比例降低、存量房贷利率调整的政策推出，中国房地产销售出现复苏迹象。

据彭博社报道，中国房地产数据库系统“克而瑞”星期六（9月30日）公布的初步数据显示，100家最大房地产商9月的新房销售额环比增加17.9%。

克而瑞称，随着开发商更积极推出新项目，房屋销售录得小幅增长，这一趋势可能会持续到10月。

不过，恒大集团创办人许家印上周被控制，也为中国楼市下来的走势增添更多不确定性。一旦恒大破产，不禁殃及600万恒大烂尾楼业主，也会重创中国房地产行业和上下游产业链。

另据香港《明报》报道，北京、济南、广州等地连日传出国企抛售房产的消息，专家预计将对楼市形成压力。

其中北京市开拍的154套住宅转让方是北京市朝阳区住房和城乡建设委员会，广州某国资集团出售的400套准现房总价值达5亿元，济南城市发展集团抛售1341套房源总价更是高达28亿元。