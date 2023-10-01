学者：中美科技巨头竞争 将从硬件转向应用生态环境的开发

中国加大对手机应用的监管后，苹果应用商店也要求应用商必须有中国官方备案号，才能在中国大陆上架。这意味着包括脸书、X（前称推特）在内的国外应用程式，明年可能从大陆的苹果应用商店下架。

受访学者分析， 华为在硬件上逐步追赶苹果的同时，中美科技巨头的竞争也将从硬件转向应用生态环境的开发。

根据IT之家、快科技等科技资讯网站报道，苹果9月29日左右更新了大陆的应用商店支持文件，其中列明在大陆上架的应用程式，必须具备有效的互联网信息服务提供者备案号。

换言之，新上架的应用程式必须有中国官方提供的备案号，才能在苹果应用商店提审；若海外应用不申请备案号，也可能无法在中国大陆继续上架。

过去两个月来，中美手机巨头被推到两国科技战的前沿，中美在手机软件领域的竞争，也出现升温的势头。

中国工业和信息化部今年7月印发通知，要求所有应用在明年4月前，向电信主管部门履行备案手续，登记实名、网络资源和业务等信息。明年4月至6月底，电信主管部门将对应用备案情况开展监督检查，并对仍未履行备案手续的应用依法进行处置。

明年7月新条例常态化实施后，苹果公司料不能继续在中国应用商店上架未报备的应用程式。

此前，中国大陆境内的苹果应用商店长期存在漏洞。中国多年来封锁Instagram、X（原名推特）、脸书、YouTube和WhatsApp等外国网络社交媒体平台。但中国用户仍可通过虚拟专用网路（VPN）登录这些网站，也能由此在苹果应用商店下载并使用这些应用；新条例将填补这个漏洞。

据市场洞察公司Sensor Tower估计，在过去十年里，上述五款国外应用程式在中国的下载量共计超过1.7亿次。中国去年年底出现的白纸运动，相关信息和视频就是在X等平台上传播。

《华尔街日报》过去一周报道称，苹果人员近月来和中国官员会面，讨论了新条例对其大陆应用商店中，国外应用供应的影响。

中国官方要求苹果必须严格对未报备的国外应用实施条例，苹果内部则有人担心新条例将如何落地，以及其对用户的影响。

苹果在大陆的应用商店平台目前有超过132万个应用；有分析指出，海外应用商向北京政府备案、符合数据审查的要求并不现实，明年很可能有大批国外应用在大陆的苹果应用商店下架。

新加坡管理大学计算与信息系统学院副教授朱飞达接受《联合早报》访问时说：“如果那些热门的外国应用都不能在大陆使用，对一般苹果用户的使用体验影响非常大。苹果在中国市场可能会受到很大的影响，苹果的股价连带着对其他美国科技股的股价也会造成也很大震荡。”

华为8月底低调发布的新款手机Mate 60 Pro，被视为华为的重大技术突破，有观点因此认为，中美晶片领域的差距正在缩小。朱飞达分析，华为在硬件上逐步追赶苹果的同时，中美科技巨头的竞争也将越加从硬件转向应用生态环境的开发。

至于中美双方在手机软件领域的博弈会否继续升温，朱飞达认为仍得观察年底中美高层的互动。“如果这个趋势持续加剧，中美脱钩的趋势就非常明显了”，中美民间的人员往来也会因为通信便利问题进一步受到阻碍。