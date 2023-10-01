习近平：推进中国式现代化是一个系统工程

（北京综合讯）中国国庆节当天，中共总书记、中国国家主席习近平发表文章称，推进中国式现代化是一个系统工程，需要正确处理好一系列重大关系。

中共中央委员会机关刊物《求是》杂志，星期天（10月1日）刊发习近平题为《推进中国式现代化需要处理好若干重大关系》的文章。

习近平写道，推进中国式现代化是一个系统工程，需要统筹兼顾、系统谋划、整体推进，正确处理好一系列重大关系。

习近平在文中提到六组关系，包括顶层设计与实践探索的关系、战略与策略的关系、守正与创新的关系、效率与公平的关系、活力与秩序的关系、自立自强与对外开放的关系。

在实践探索方面，习近平提到，推进中国式现代化是一个探索性事业，还有许多未知领域需要在实践中探索，通过改革创新来推动事业发展。

他也说，中国式现代化的探索，就是一个在继承中发展、在守正中创新的历史过程，要守好中国式现代化的“本和源、根和魂”，坚持中国式现代化的中国特色、本质要求和重大原则。

在效率与公平方面，习近平说，中国式现代化既要创造比资本主义更高的效率，又要更有效地维护社会公平，更好实现效率与公平相兼顾、相促进、相统一。

习近平还提到，中国式现代化应当而且能够实现活而不乱、活跃有序的动态平衡。推进中国式现代化，必须坚持独立自主、自立自强，“坚持把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中”。

习近平今年2月在新进中央委员会主要领导干部学习二十大精神研讨班开班式上，也提到了推进中国式现代化是一个系统工程的概念。