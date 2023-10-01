中国“双节”国内旅游出游预计达8.96亿人次 收入同比增长超过130%

（北京综合讯）今年中国“黄金周”国内旅游市场火热，多类型需求得到集中释放。

中国新闻网引述中国文化和旅游部星期六（9月30日）消息，今年中秋国庆节假期中国国内旅游出游预计达8.96亿人次，同比增长86%；实现国内旅游收入7825亿元人民币，同比增长138%。

《光明日报》报道，中国旅游研究院院长戴斌认为，此次中秋国庆长假，旅游热度将远超2019年及去年，预计八天时间平均每天会有超一亿人出游。

中国在线旅游平台飞猪数据显示，9月29日在中秋国庆假期首日，国内游出行机票、酒店等同比2019年取得双位数及以上的增速。同程旅行的报告显示，新疆、西藏、青海等以长线游为主的省份相关旅游产品热度，同比涨幅均超过300%。

中新社报道指，上海、苏州等长三角、珠三角地区热门旅游城市的酒店、机票等订单量，比去年同期增加了至少五倍。

另据中国国家铁路集团有限公司消息，上星期五（9月29日）全国铁路发送旅客2009.8万人次，单日旅客发送量创历史新高，也是历史上首次突破2000万人次。

同程研究院首席研究员程超功表示，微旅游、慢旅游、轻度假正成为趋势，这些现象验证了中国国内旅游业由复苏转向快速增长的态势，同时对旅游行业的应对能力提出挑战。

中国文化和旅游部产业发展司副司长马力指出，旅游休闲和文化体验相结合成为重要趋势，有力带动了交通、住宿、餐饮、商业等快速恢复，“诗”和“远方”正实现更好联结。