何立峰：加强中德关系 有助于世界应对滞涨威胁

（法兰克福综合讯）中共政治局委员、中国国务院副总理何立峰说，加强中德关系有助于世界应对滞涨的威胁。

据彭博社报道，何立峰星期天（10月1日）在德国法兰克福出席第三次中德高级别财金对话，并作为对话机制中方牵头人，与德国财长、对话德方牵头人林德纳主持对话。

何立峰说，全球宏观经济形势呈现出增长缓慢、通胀居高不下的情况，中德应该合作解决这些问题，提高生活水平。

德国财政部星期天在社交媒体X（前推特）发贴称，双方已将国际金融课题的工作会议，以及改善两国银行市场准入的圆桌会议提上日程。

据路透社报道，林德纳也在会后称，双方表明了扩大两国市场准入机会的决心，“这为双方更负责任的贸易和投资创造了机会”。

对话期间，何立峰和林德纳还共同出席了中德金融界圆桌会。这是两国官员首次在财金对话上举行金融圆桌会，并邀请了重要金融机构和私营公司的代表参加。

此次对话是在欧盟对中国电动车展开反补贴调查的几周后。德国总理朔尔茨上星期四（28日）淡化了对欧盟调查引发潜在贸易战的担忧，对于向中国电动车增加关税的必要性，他也表示“不是很确定”（not convinced）。

彭博社称，如果与中国发生针锋相对的关税争端，德国将成为欧盟中受影响最严重的国家，德国汽车品牌宝马和福士伟根也可能遭受打击。去年这两家公司共在中国售出460万辆汽车。

另据新华社报道，本次财金对话，双方还围绕宏观经济形势与全球经济治理、中德金融合作进行深入沟通交流，达成一系列互利共赢的成果和共识。