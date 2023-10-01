9月财新PMI数据放缓 经济恢复势头不稳

（北京综合讯）最新财新PMI数据显示，中国制造业和服务业景气继续保持扩张态势，但速度放缓，经济恢复势头还不稳固。

财新网星期天（10月1日）公布，9月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为50.6，较8月下滑0.4个百分点，是近五个月来第四次处于荣枯线上方，制造业景气度继续维持缓慢恢复态势。

9月财新中国服务业PMI下降1.6个百分点至50.2，尽管这是服务业连续第九个月保持在扩张区间，但已是连续第二个月创下年度新低，显示服务业活动增长速度正在失去动力。

前一天，中国国家统计局数据显示，9月份官方制造业PMI升至50.2，连续四个月回升，是4月份以来首次升至扩张区间。官方非制造业PMI升至51.7，扭转此前连续五个月的回落势头，显示非制造业扩张力度有所增强。

9月财新PMI数据走势与国家统计局PMI并不一致。与官方PMI相比，财新数据主要涵盖中国规模较小和出口导向的企业。

彭博经济学家朱怿说，财新的数据放缓表明，民营企业和出口商仍面临沉重的压力，一些企业尤其是民营企业对招聘仍然持谨慎态度。

财新智库高级经济学家王喆表示，过去几月间官方多项政策密集出台，各项重要经济指标出现边际改善，宏观经济呈现企稳迹象，不过经济恢复基础仍不稳固，中国国内需求依然不足，外部不确定因素依然较多，就业市场压力仍然偏大。

财新网指出，高频数据显示，房地产和地方债风险的处置仍是影响中国经济内生动力修复的关键。

根据彭博社9月间的调查，由于房地产领域危机持续，经济学家们调低对中国经济增长的预期，今年的经济增长可能仅刚刚达到约5%。

中国国家主席习近平上星期四（9月28日）在国庆招待会上说，要切实防范化解重大风险，努力实现全年经济社会发展目标。中国央行在上星期三（9月27日）表示，当前外部环境更趋复杂严峻，将“精准有力”地实施稳健的货币政策，着力扩大内需、提振信心。