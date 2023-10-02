驻港国安署署长发文 重提深入实施香港国安法

（香港综合讯）中国中央政府驻港维护国家安全公署署长董经纬首次在官网刊文，重提深入实施《香港国安法》，并呼吁香港社会各界一如既往地支持维护国安工作。

据中国中央政府驻港维护国家安全公署官网消息，董经纬星期天（10月1日）在署长寄语写道，香港当前正处在从由乱到治走向由治及兴的新阶段，保持香港长期繁荣稳定仍面临一系列风险挑战。

寄语还说，驻港国家安全公署将坚定不移贯彻“一国两制”方针，与香港国安委和有关部门一道，深入实施《香港国安法》，坚决依法打击一切危害国家安全的行为和活动，坚定维护国家主权、安全、发展利益。

据香港《明报》对比，董经纬今年的欢迎辞共470多字，比前任公署署长郑雁雄的任职寄语少约1200字，用词也少色彩。

报道举例，郑雁雄解释国安公署必须坚持斗争、开设官网是网络空间发声，董经纬则倾向在原则上表述公署定位。

资料显示，在《香港国安法》实施一周年和今年1月，港澳办主任夏宝龙在港澳研究会研讨会上，也曾提及深入《香港国安法》。夏宝龙2021年还曾呼吁人人自觉遵守及捍卫《香港国安法》。

驻港国安公署官网刊出署长寄语的同一天，还刊出了董经纬在《民主与法制周刊》发表的文章，题为《深入学好用好<习近平著作选读> 全力护航中华民族伟大复兴》。

董经纬今年7月受中国国务院任命，出任中央驻港维护国家安全公署署长，是该机构2020年成立以来第二任署长。

59岁的董经纬担任河北省国家安全厅厅长多年，于2018年起出任中国国家安全部副部长，分管港澳工作。