中国“十一”假期头两天 访陆港客比访港陆客多一倍

（香港综合讯）在中国“十一”国庆黄金周假期的头两天，香港到访中国大陆的旅客约有56万人次，这比大陆访港旅客人数多一倍。

根据香港入境处数据显示，上星期五（9月29日）访港陆客约有12万2000人次，而经北上关口出境访陆的港客约有25万3000人次；上星期六（9月30日）访港陆客约有15万8000人次，而访陆港客约有31万1000人次。

这表明假期头两天出访大陆的港客共计约56万人次，而赴港的陆客只有约28万人次。

香港和大陆在今年初恢复通关后，北上旅游消费的港人人数远超赴港的大陆旅客。据香港中通社报道，此现象是因香港经济前景差、人民币汇率下跌，在大陆消费比在香港便宜，港人疫后报复式出游等原因造成的。

虽然比不过访陆港客的人数，但香港旅游促进会总干事崔定邦说，十一国庆黄金周假期访港的大陆旅客数字不错，夜缤纷活动、国庆烟花等对旅客都有吸引力。

据香港电台星期一（10月2日）报道，崔定邦在电台节目上预计，黄金周假期大陆访港旅客人数会超过100万。

不过，崔定邦也坦言，受制于航空公司运力未恢复，影响到大陆较北部的旅客赴港，而且目前中国国内游的竞争也很激烈，不少旅客十一期间会在大陆旅游，香港旅游业界仍需要一些时间恢复。

另据“香港01”报道，香港维多利亚港上空上星期天（10月1日）绽放3万1888枚烟花，共计43万人在维港两岸观赏。香港入境处数据显示，当天有近17万8000人次的大陆访客来港，虽是恢复通关后新高，仍只达到2018年的七成。