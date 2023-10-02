《联合报》民调：台独是导致两岸关系紧张的最主要因素

（台北综合讯）台湾亲蓝媒体《联合报》最新年度民调显示，“台湾独立”是影响两岸关系的最大变数。民进党立法院党团则反驳称，两岸最大的变数是“武统”。

《联合报》星期一（10月2日）公布的“两岸关系年度大调查”结果中，在没有提供选项的情况下，有15%的受访者认为台湾独立是可能导致两岸关系转趋紧张的因素，比例较去年增加一个百分点。

排在第二的影响因素是“民进党执政”，占13%，较去年增加三个百分点。其他上榜答案还包括中国大陆不放弃统一、持续军事威胁、民进党的大陆政策以及明年的总统大选。

此外，有49%的民众对于总统蔡英文处理两岸关系的表现不满意，低于去年的53%，但仍大幅高于38%感到满意的民众。

民进党立法院党团书记长庄瑞雄回应上述民调结果时反驳说，两岸最大的变数不是台独而是武统。

庄瑞雄说：“两岸当然要沟通，但不是要台湾当中国的一部分、一国两制，任何预设政治前提，台湾民众是不会接受。”

“两岸关系年度大调查”自2010年起每年进行，主要通过打分方式，追踪台湾民众在政治、军事、外交、经贸及社会五大面向上，对两岸关系的看法。

在1分为完全不可能开战、10分为非常可能开战的情况下，今年调查算出的“两岸关系天平”分数为4.5分，较去年增加0.1分，是统计以来的最高分。

该调查于9月12日至17日进行，共访问1071人，在95%的信心水准下，误差在正负三个百分点内。

国民党发言人林家兴星期一引述民调结果称，民进党更应尽快宣布放弃台独，勿成区域和平的“麻烦制造者”。

民进党发言人张志豪则回应说，威胁两岸和平的麻烦制造者从来都是中国大陆政府，呼吁国民党不要“为了政治利益配合中共宣传扭曲事实，站在台湾多数人民的对立面”。