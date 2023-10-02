中德财金对话达成25项共识 同意扩大双向市场开放

（法兰克福综合讯）在欧盟启动对中国电动车反补贴调查之际，中德上周末达成25项共识，同意在公平竞争的基础上扩大双向市场开放。

据中国财政部官网消息，中国国务院副总理何立峰与德国财长林德纳星期天（10月1日）在德国法兰克福共同主持第三次中德高级别财金对话，并在同日晚间发布联合声明。

声明称，中德双方致力于通过多双边渠道加强宏观经济政策协调，共同促进世界经济复苏和可持续发展，推动完善国际经济治理，反对贸易保护主义，支持以世贸组织为核心的多边贸易体制。

双方达成25项共识，包括双方承诺在公平竞争基础上共同努力扩大双向市场准入，深化可持续贸易投资合作，同意进一步加强在银行业和保险业领域监管合作。

在资本市场，双方将加大力度支持更多企业发行存托凭证，不断提高中德资本市场互联互通水平。

在银行业务方面，双方同意就豁免在德中资银行分行子行化监管要求开展对话，并鼓励符合条件的德国经营主体积极参与中国银行间市场，包括发行熊猫债、投资人民币债券、参与中国银行间外汇市场等。

此外，两国也提出解决低收入和中等收入国家的债务问题，将与二十国集团（G20）其他成员共同努力，落实《缓债倡议后续债务处理共同框架》中的承诺，同时与国际货币基金组织（IMF）保持有力合作。

据路透社报道，对于中国承诺在债券重组方面对相关国家提出帮助，林德纳在财金对话结束后表示高度赞赏。他说：”中国是世界政治舞台上的重要国家，没有中国的参与，相关问题将很难得到解决。”

林德纳也说，负责任的贸易和投资行为将带给中德双方更多的机遇。

中德自2015年起开始财金对话，上一次对话于2019年1月在北京举行，本次对话是两国时隔四年再次举办此类高级别对话。德国财政部长林德纳在会后建议，德中高级别财金对话应由两年一次改为每年一次。

据德国之声报道，参加本次对话的除了何立峰和林德纳，还有德国联邦银行和中国央行的高级代表以及金融监管机构的代表。德意志银行、德意志股票交易所、安联保险、中国四大银行的代表等也出席了对话。