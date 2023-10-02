世行下调中国明年经济增长预测 东亚太平洋地区受影响增速放缓

(华盛顿综合讯）世界银行上周末发布最新报告，将中国明年的经济增长预测下调至4.4%。受中国影响，东亚和太平洋地区的今明两年的经济增长也将放缓。

世界银行星期天（10月1日）发布东亚和太平洋地区半年度经济展望报告，把对中国明年的经济增长预测从4.8%下调至4.4%，但对中国今年的增长预测维持在5.1%。

受中国增速放缓影响，世界银行也下调了对东亚和太平洋地区今明两年的经济增长预测，把今年的地区生产总值（GDP）增长预测从5.1%下调至5.0%，明年的预测从4.8%降至4.5%。

报告指出，中国的发展状况对整个地区都很重要，中国经济增长每下降1个百分点，地区增长就会下降0.3个百分点。

对于中国增速放缓的原因，报告分析，中国过去的经济增长主要由基础设施和房地产投资带动，但由于基础设施饱和导致回报递减、住房供应过剩导致房价下跌，企业和地方政府陷入债务负担。

报告还说，中国面临的外部环境也更具挑战性。外部需求疲软在短期内影响中国经济增长，地缘经济的紧张局势也限制中国获取关键技术。

英国《金融时报》星期一（2日）也报道了世界银行的报告，但对中国和亚太地区的经济前景更为悲观。

报道称，世界银行对2024年的悲观预测，凸显了人们对中国经济放缓蔓延到亚洲的担忧，并称“亚洲面临半个世纪以来最糟糕的经济前景之一”。

报道引述世界银行东亚与太平洋地区首席经济学家马图（Aaditya Mattoo）的说法，人们原本预期在解除严苛的疫情管控后，中国的反弹会比它现在展现的更持久和更显著。

马图还警告，如果包括中国在内的各国政府不开始更深层次的服务业改革，增长放缓将持续下去。

不过，世界银行东亚与太平洋地区副行长菲罗（Manuela V. Ferro）在世行发布报告同一天的新闻稿中表示，东亚和太平洋地区仍然是世界上增长最快、最具活力的地区之一。

菲罗同样强调改革的重要性。她说： “从中期来看，维持高增长必须进行改革，以保持工业竞争力，实现贸易伙伴多元化，并释放服务业提高生产力和创造就业的潜力。”