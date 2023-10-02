美台国防工业会议 重新评估台湾所面对威胁

2023年美台国防工业会议10月1日在美国弗吉尼亚州登场，会议聚焦重新评估台湾面对的威胁，包括台湾和美国总统选举后的情势、政策变化。美国国务院和国防部派出高阶官员出席和演说，台湾朝野三大党都有代表赴会，向美方说明各自总统参选人的国防政策。

探讨美台国防合作、军备采购的美台国防工业会议是由美台商会主办的半官方论坛，自2002年起轮流在美台举办。由于事涉敏感，一连三天的会议全程闭门。

美方出席者包括美国在台协会（AIT）主席罗森伯格（Laura Rosenberger）、前美国太平洋舰队司令史威夫特（Scott Swift）、前太平洋陆战队司令鲁德（Steven Rudder）、国防部前印太安全事务助理部长薛瑞福（Randall Schriver）。

AIT主席每年都会出席并宣示美国对台政策，更引人关注的是美国国务院连续第二年派员出席，今年出席的美国国务院政军局副助理国务卿芮斯尼克（Mira Resnick），官阶高于去年出席的政军局区域安全与武器移转办公室主任克雷西（Laura Cressey）。

美国国防部印太安全事务首席副助理部长罗耶尔（Jedidiah Royal）也出席，他和芮斯尼克都会发表闭门演讲。

台方由国防部军备副部长徐衍璞率团，成员包括国防部智库、国防安全研究院国防战略与资源所长苏紫云、退役海军上将陈永康、退役中将田在劢、台海安全研析中心主任梅复兴等。

执政的民进党，以及在野两大党国民党与民众党都派员与会，说明各自政党总统参选人的国防政策。三党代表包括民进党国际事务部主任赵怡翔、国民党驻美代表黄介正和民众党立委吴欣盈和秘书长周台竹。这是民众党成立以来首度派代表赴会。

主办的美台商会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，今年是历来规模最大的一年，超过200人与会。

根据议程，第一场会议将针对台湾面临的最严重威胁进行最新评估，研究主要风险的根源和所面对的新威胁，会中也讨论乌克兰战争的影响和供应链的挑战。

第二场则探讨美国的台湾防务政策如何改变、扩大以及台美新双边沟通管道，包括明年台湾和美国总统选举后的情势和可能产生的政策变化。

台湾将在2024年1月13日举行总统大选，美国则将在同一年的11月5日举行总统大选。韩儒伯指出，无论明年台湾总统大选结果如何，美台防务关系都将具有连续性，无论谁执政都可预期会持续执行。

第三场会议，则将讨论美台防务合作的能力差距，并研究如何填补这些缺失，让新兴技术和产业在这方面可以发挥作用。第四场以资讯作战、网络安全为主，将研究台美公司如何合作应对威胁。

最后一场将检视台湾关键基础设施，包括交通、电信、能源等关键节点，以及战略瘫痪在潜在冲突中可能发挥的作用。小组成员将讨论美台工业界如何提供解决方案。