解放军发布短片喊话“台湾同胞回家”

（北京综合讯）解放军东部战区在中国国庆节当天发布实景动漫短片《梦圆富春江》，透过分藏两岸的名画《富春山居图》强调“分离的画卷终能合璧”，向台湾喊话“血浓于水的同胞定会回家”。

“东部战区”官方微博星期天（10月1日）发布上述短片，并配文：“在祖国母亲74华诞之际，东部战区发布实景动漫短片，让传世名画《富春山居图》再现600年前的山水同框。海峡两岸同根同源，同文同种，分离的画卷终能合璧，血浓于水的同胞定会回家！”

公开资料显示，《富春山居图》是宋末元初画家黄公望的作品，画卷曾被火烧成一大一小两段。原卷首小段修补后称为《剩山图》，现藏于浙江省博物馆；较长的后段画作则称为《无用师卷》，现藏于台北故宫博物院。

短片将上述两幅画拟人成两个动漫形象的古风小精灵，名为“无用师”和“剩山”。“无用师”受到《逃出大英博物馆》影片的启发，从台北故宫出发，飞越台海抵达杭州和“剩山”相聚。

路透社称，这部短片以两个小精灵携手回到家乡富春江为结尾，彰显大陆收复台湾的决心。大陆官媒《环球时报》则称，短片表达了两岸同文同种的文化传承和盼望统一的共同心声。

短片中，“无用师”在飞越台海时，视频穿插了航母编队和歼-20隐形战机的实景画面，以此凸显解放军日渐强大的军事能力。路透社称，这意味着大陆“武统”台湾的可能性依旧存在。